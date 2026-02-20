Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Umberto sospetta di Ettore e inizia ad indagare

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a 27 febbraio alle 16.10: Umberto sospetta di Ettore e indaga sul suo conto. Marcello e Rosa sono ancora in crisi, Odile ottiene un incarico speciale.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio. Nelle nuove puntate, Umberto non si fida di Ettore e inizia ad indagare sul suo conto. Intanto Odile ottiene un incarico speciale, mentre tra Marcello e Rosa la tensione è alle stelle. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 febbraio

Concetta è ormai proiettata alla gestione del suo lavoro e della famiglia, ancor di più da quando la figlia è partita. Caterina chiede a Botteri di organizzare una lectio magistralis nella scuola di stiliste che sta frequentando, intanto Rosa e Marcello sono ancora ai ferri corti e questa situazione rischia di mettere a repentaglio anche il lavoro. Odile, intanto, è entrate nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant'Erasmo, creata per ricordare Margherita.

La trama dell'episodio di martedì 24 febbraio

Agata ha scelto di partire, seguita da Mimmo e questo ha messo in difficoltà i coniugi Puglisi, che però affrontano le difficoltà senza lasciarsi abbattere. È il momento di Sanremo e Irene chiede alle Veneri se vogliono vedere insieme il Festival, ma Cesare le fa un invito che la mette in difficoltà. Tancredi ha scoperto che Rosa e Marcello non stanno più insieme, così i suoi sentimenti per la giornalista sembrano riaffiorare. Marcello ha trovato un'idea per rilanciare il Paradiso Market. Umberto sospetta di Ettore e lo dice a Marta, manifestando la sua preoccupazione per Odile.

Cosa succede nell'episodio di mercoledì 25 febbraio

Concetta deve gestire un'emergenza in caffetteria. Irene non sa ancora se accettare l'invito di Cesare o se restare con le sue amiche per una serata sanremese. Botteri sta preparando una sorpresa per Delia, mentre Odile e Umberto si scontrano a causa di Ettore, che intanto è volato a Londra per incontrare la madre. Marta assiste a una discussione tra i fratelli Marchesi. Nel frattempo Michelino si è sentito male, Enrico quindi prova a capire di cosa si tratti, pensando che sia la stessa intossicazione che ha colpito Anita e i bambini della casa famiglia.

L'appuntamento di giovedì 26 febbraio

Irene ha ricevuto da Cesare un nuovo televisore e quindi ne approfitta per invitare tutti a casa per guardare Sanremo. Le ragazze invitano Rebecca che si accorge di una battuta fatta da Barbara sull'eredità della zia Sandra. Delia è pronta per trascorrere una serata speciale con Bottori. Mirella è preoccupata per Michelino e lo dice a Mimmo, che decide di preparare per il piccolo un piatto particolare. Marcello pensa che il volto ideale per la copertina del Paradiso Market sia quello di Concetta. Greta capisce che qualcuno sta spiando lei e suo fratello, e glielo comunica.

Cosa vedremo venerdì 27 febbraio

La morte di Luigi Tenco a Sanremo colpisce profondamente le Veneri. Concetta è indecisa sul da farsi, non sa se fare il servizio fotografico, ma Ciro la invoglia. Al Paradiso arriva Valeria Craveri, un'imprenditrice che si occupa di lingerie, che Marcello aveva conosciuto al Circolo e che sembra interessate alle sue collezioni. Rebecca incontra zia Sandra, intanto Ettore e Greta cercano chi li sta spiando e scoprono che Umberto ha chiesto di indagare e qualcuno è volato a Londra. I fratelli chiedono a Odile di prendere le loro parti con Guarnieri.