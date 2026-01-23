Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: la crisi tra Rosa e Marcello sembra insanabile

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio. Nelle nuove puntate, la crisi tra Marcello e Rosa è sempre più evidente, Odile sta per ufficializzare il suo fidanzamento con Ettore. Agata ha una proposta importante di lavoro, mentre Enrico rivaluta le sue scelte professionali. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 gennaio

Marcello Barbieri è tornato e le Veneri gli vanno incontro per accoglierlo calorosamente, nel frattempo il Caffè si riempie di clienti: Mimmo ha avuto un certo successo. Enrico rinuncia all'offerta di Moretti che gli aveva proposto un posto da medico in ambulatorio, preferendo quella del Rettore dell'Università. Umberto invita Odile a ripensare alla sua situazione sentimentale, i fratelli Marchesi continuano il loro piano.

Cosa succede nella puntata di martedì 27 gennaio

Rosa torna da New York ma non nuove vedere Marcello. Odile dice a Ettore di non rivelare il loro fidanzamento, per prudenza. Greta incentiva suo fratello, per paura che il loro piano possa andare in fumo. Il Caffè è super gettonato, eppure Mimmo e Ciro non riescono a gioirne del tutto, perché non esaudiscono gli ordini. Enrico scopre che Barbara si è iscritta a medicina, mentre Agata viene convocata dalla scuola di restauro per un colloquio.

La trama di mercoledì 28 gennaio

Marcello scopre che Rosa è tornata da New York e soffre all'idea che non si siano visti. Mimmo e Ciro, intanto, vorrebbero rinnovare il Caffè, mentre Concetta scopre del colloquio di Agata. Rosa e Marcello si trovano a battibeccare sulla copertina di Paradiso Donna. Fulvio aiuta Johnny ad aggiustare il furgone.

L'appuntamento di giovedì 29 gennaio

Greta è intenzionata a far rivelare dettagli del suo passato a Umberto. Agata chiede alla madre di non dire a nessuno del suo colloquio. Le Veneri sono preoccupate per Rosa e Marcello, provano a farli rappacificare, Irene si rivolge a Don Saverio cercando aiuto. Umberto guarda con nostalgia il legame tra Ettore e Greta.

Cosa vedremo venerdì 30 gennaio

Barbara corre da Enrico per aiutare una sua amica incinta e dopo aver gestito il parto, rivaluta la scelta fatta e vorrebbe lavorare con Moretti. Odile ufficializza il fidanzamento con Ettore durante la conferenza stampa di presentazione del film. Agata riceve una proposta di lavoro che, però, la porterebbe a lasciare Milano. Tancredi, involontariamente, fa discutere Rosa e Marcello. Umberto si confida con Greta, rivelandole un segreto che riguarda il fratello.