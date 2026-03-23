Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: affluenza record sopra il 46% nel primo giorno di voto, chi vince tra il Sì e il No alla riforma

Oggi, lunedì 23 marzo, secondo giorno di voto per il referendum sulla Giustizia. Dopo la chiusura delle urne ieri con un'affluenza record, gli italiani sono chiamati oggi al voto dalle 7 alle 15, per approvare a respingere la riforma Nordio, che contiene la separazione delle carriere tra giudici e pm, con la conseguente divisione del Csm in due, e la creazione di un'Alta corte disciplinare.

Sono chiamati a votare 51.424.729 elettori (di cui 5.477.619 all’estero). Immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle 15 inizierà lo spoglio delle schede. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto un quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?".

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Si attende il dato definitivo sull'affluenza alle ore 15 di oggi pomeriggio. Concluse le operazioni di voto partirà lo spoglio.

Ieri i seggi si sono chiusi alle 23 con un'affluenza record. Non sono mancate le polemiche. A Garlasco per esempio la notte prima del silenzio elettorale sono stati strappati tutti i manifesti del No. "Un vergognoso episodio", hanno denunciato Pd, M5s, Avs e i comitato per il No. Mentre il segretario campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha annunciato un esposto perché a Napoli sarebbero stati usati "pulmini del Comune per i disabili per portare la gente a votare No al referendum" come dimostrerebbe "un video in cui l'assessore alle Politiche sociali della Terza Municipalità, Teresa Esposito, racconta di stare utilizzando quei mezzi per accompagnare cittadini al voto". Il M5s ha invece parlato di "propaganda illegale nei seggi umbri, dove i rappresentanti di lista di FdI espongono distintivi con chiara indicazione di voto per il Sì". In alcuni casi il silenzio elettorale vigente è stato violato sui social dai politici (L'attuale normativa sul silenzio elettorale non include i social network). Lo ha fatto per due volte Matteo Salvini, poi il presidente del Senato La Russa, che ha pubblicato una sua foto al seggio con scritto: "Sì, ho votato". Anche il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ha violato il silenzio elettorale: "Avete votato? Io sì", ha scritto, pubblicando una foto con la tessera elettorale in mano.