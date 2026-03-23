La sconfitta di Meloni sulla stampa internazionale: “Test politico che indebolisce la premier e le destre europee”

La vittoria del No al referendum sulla giustizia domina anche le prime pagine dei media europei e internazionali, che leggono il voto come un segnale politico profondamente chiaro. Per la stampa estera, Giorgia Meloni esce indebolita e più esposta in vista delle prossime elezioni.

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La bocciatura della Riforma della Giustizia travalica i confini nazionali e diventa immediatamente (anche) un caso europeo. Le principali testate internazionali leggono la vittoria del No come un passaggio politico, più che tecnico, e convergono su un punto: la sconfitta di Giorgia Meloni segna un indebolimento della sua posizione in vista delle prossime scadenze elettorali.

A Bruxelles, le piattaforme più seguite dalla cosiddetta "bolla europea", come Politico ed Euractiv, aprono con il caso italiano. Politico parla esplicitamente di una premier che "perde" un referendum ad alto rischio politico e sottolinea come il risultato sia "destinato a ridurre il margine d'azione del governo", soprattutto guardando alle elezioni attese entro il prossimo anno. Euractiv adotta una linea molto simile: il voto viene descritto come un "duro colpo" per l'esecutivo, con la vittoria del No interpretata come uno stop netto al progetto di riforma. Entrambe le testate inseriscono l'esito del referendum dentro una traiettoria più lunga, ricordando le tensioni strutturali tra politica e magistratura in Italia: dalle inchieste di Mani Pulite negli anni Novanta fino allo scontro permanente con Silvio Berlusconi. Un conflitto che, nella lettura internazionale, continua a segnare anche l'azione del governo Meloni.

L'eco del voto si allarga poi ad altri media europei: le Grand Continent interpreta il referendum come un vero banco di prova politico per la presidente del Consiglio, arrivando a interrogarsi su un possibile riflesso più ampio: un indebolimento delle destre europee in un contesto segnato anche dalle dinamiche internazionali legate a Donald Trump. In questa chiave, il dato dell'affluenza e la natura costituzionale del voto rafforzano l'idea di una consultazione che andrebbe oltre il merito giuridico.

Anche la stampa economico-finanziaria, come il Financial Times, insiste sulla dimensione politica della sconfitta, parlando di una battuta d'arresto per una premier che aveva "investito capitale politico nella riforma". Il quotidiano evidenzia il nodo centrale del confronto: da un lato l'accusa, sostenuta dalla maggioranza, di una magistratura politicizzata; dall'altro il timore, sollevato da opposizioni ed esperti, di un indebolimento dell'indipendenza giudiziaria.

Nel Regno Unito, The Guardian sottolinea poi come il risultato renda Meloni "più vulnerabile", mentre in Francia Le Monde parla di "avviso di sfratto" e Libération di un "duro colpo per il governo e per il futuro di Meloni".

Anche una testata conservatrice come Le Figaro riconosce la portata della battuta d'arresto. Nel frattempo, in Germania, Der Spiegel parla di una "pesante sconfitta", mentre Die Zeit evidenzia il fallimento dei piani di riforma. Dalla Spagna, El País legge il voto come "il primo vero inciampo elettorale della premier negli ultimi anni", intravedendo "segnali di possibile stanchezza dell'elettorato"; El Mundo, pur da una posizione più vicina al centrodestra, arriva alla stessa conclusione di fondo: "gli italiani hanno scelto di non modificare l'assetto costituzionale, Meloni ha perso".

Nel complesso, insomma, la narrazione internazionale appare sorprendentemente compatta. Al di là delle differenze editoriali, il referendum viene interpretato come un test politico nazionale con implicazioni europee. Non solo per il futuro del governo italiano, ma anche, e forse soprattutto, per il dibattito più ampio sul rapporto tra potere esecutivo e magistratura, tema che continua a rappresentare una linea di frattura nella democrazia italiana e un osservatorio privilegiato per l'Europa.