Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attori

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La 71esima edizione dei David di Donatello ha consegnato ieri sera i massimi riconoscimenti del cinema italiano. La cerimonia di premiazione è andata in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:30, con Flavio Insinna e Bianca Balti per la prima volta alla guida della serata. Il premio più atteso, Miglior Film, è andato a Le città di pianura, mentre si è aggiudicato la Miglior Regia Francesco Sossai. Sul fronte delle interpretazioni, hanno conquistato rispettivamente il David per il Miglior Attore e la Migliore Attrice protagonista Sergio Romano per Le città di pianura e Aurora Quattrocchi per Gioia mia.

Miglior film

Vincitore: Le città di pianura

Candidati: Cinque secondi – Fuori – La grazia – Le assaggiatrici – Le città di pianura

Miglior regia

Vincitore: Francesco Sossai per Le città di pianura

Candidati: Mario Martone – Gabriele Mainetti – Paolo Sorrentino – Silvio Soldini – Francesco Sossai

Miglior regista esordiente

Vincitore: Margherita Spampinato per La gioia

Candidati: Ludovica Rampoldi – Margherita Spampinato – Greta Scarano – Alissa Jung – Alberto Palmiero

Miglior attore protagonista

Vincitore: Sergio Romano per Le città di pianura

Candidati: Valerio Mastandrea – Claudio Santamaria – Toni Servillo – Pierpaolo Capovilla – Sergio Romano

Migliore attrice protagonista

Vincitrice: Aurora Quattrocchi per Gioia mia

Candidate: Valeria Bruni Tedeschi – Barbara Ronchi – Valeria Golino – Aurora Quattrocchi – Anna Ferzetti – Tecla Insolia

Miglior attore non protagonista

Vincitore: Lino Musella per Nonostante

Candidati: Francesco Gheghi – Vinicio Marchioni – Fausto Russo Alesi – Roberto Citran – Andrea Pennacchi – Lino Musella

Migliore attrice non protagonista

Vincitrice: Matilda De Angelis per Fuori

Candidate: Valeria Golino – Valeria Bruni Tedeschi – Barbara Ronchi – Matilda De Angelis – Milvia Marigliano – Silvia D'Amico

Migliore sceneggiatura originale

Vincitore: Francesco Sossai, Adriano Candiago per Le città di pianura

Candidati: Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì (Cinque secondi) – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello (Duse) – Margherita Spampinato (Gioia mia) – Paolo Sorrentino (La grazia) – Francesco Sossai, Adriano Candiago (Le città di pianura)

Migliore sceneggiatura non originale

Vincitore: Doriana Leondeff, Silvio Soldini e altri per Le assaggiatrici

Candidati: Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi (40 secondi) – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella (Elisa) – Mario Martone, Ippolita Di Majo (Fuori) – Doriana Leondeff, Silvio Soldini e altri (Le assaggiatrici) – Ludovica Rampoldi (Primavera)

Migliore fotografia

Vincitore: Paolo Carnera per La città proibita

Candidati: Marco Graziaplena (Duse) – Paolo Carnera (La città proibita) – Daria D'Antonio (La grazia) – Renato Berta (Le assaggiatrici) – Massimiliano Kuveiller (Le città di pianura)

Migliore montaggio

Vincitore: Paolo Cottignola per Le città di pianura

Candidati: Vincenzo Alfieri (40 secondi) – Jacopo Quadri (Fuori) – Giogiò Franchini (Il maestro) – Francesco Di Stefano (La città proibita) – Cristiano Travaglioli (La grazia) – Paolo Cottignola (Le città di pianura)

Migliore scenografia

Vincitore: Andrea Castorina e Marco Martucci per La città proibita

Candidati: Gaspare De Pascali (Duse) – Andrea Castorina e Marco Martucci (La città proibita) – Ludovica Ferrario (La grazia) – Paola Bizzarri, Igor Gabriel (Le assaggiatrici) – Paula Meuthen (Le città di pianura)

Migliori costumi

Vincitore: Maria Rita Primavera e Gaia Calderone per Primavera

Candidati: Ursula Patzak (Duse) – Susanna Mastroianni (La città proibita) – Carlo Poggioli (La grazia) – Marina Roberti (Le assaggiatrici) – Maria Rita Barbera, Gaia Calderone (Primavera)

Migliore colonna sonora

Vincitore: Fabio Massimo Capogrosso per Primavera

Candidati: Franco Amurri (La città proibita) – Mauro Pagani (Le assaggiatrici) – Krano (Le città di pianura) – Fabio Massimo Capogrosso (Primavera) – Trent Reznor & Atticus Ross (Queer)

Migliore canzone originale

Vincitore: Krano (Marco Spigariol) – Ti per Le città di pianura.

Candidati: Brunori Sas (Arrivederci tristezza) – Checco Zalone (Buen Camino) – Levante (Follemente) – Krano (Le città di pianura – Ti) – Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross (Queer – Vaster than Empires)

Migliore film internazionale

Vincitore: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

Candidati: Io sono ancora qui – La voce di Hind Rajab – The brutalist – Un semplice incidente – Una battaglia dopo l'altra

David alla carriera e premi speciali

David alla carriera: Gianni Amelio

David speciale: Bruno Bozzetto

Premio speciale Cinecittà: Vittorio Storaro

David dello spettatore: Buen camino di Gennaro Nunziante