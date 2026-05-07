Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attori
La 71esima edizione dei David di Donatello ha consegnato ieri sera i massimi riconoscimenti del cinema italiano. La cerimonia di premiazione è andata in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:30, con Flavio Insinna e Bianca Balti per la prima volta alla guida della serata. Il premio più atteso, Miglior Film, è andato a Le città di pianura, mentre si è aggiudicato la Miglior Regia Francesco Sossai. Sul fronte delle interpretazioni, hanno conquistato rispettivamente il David per il Miglior Attore e la Migliore Attrice protagonista Sergio Romano per Le città di pianura e Aurora Quattrocchi per Gioia mia.
Miglior film
Vincitore: Le città di pianura
Candidati: Cinque secondi – Fuori – La grazia – Le assaggiatrici – Le città di pianura
Miglior regia
Vincitore: Francesco Sossai per Le città di pianura
Candidati: Mario Martone – Gabriele Mainetti – Paolo Sorrentino – Silvio Soldini – Francesco Sossai
Miglior regista esordiente
Vincitore: Margherita Spampinato per La gioia
Candidati: Ludovica Rampoldi – Margherita Spampinato – Greta Scarano – Alissa Jung – Alberto Palmiero
Miglior attore protagonista
Vincitore: Sergio Romano per Le città di pianura
Candidati: Valerio Mastandrea – Claudio Santamaria – Toni Servillo – Pierpaolo Capovilla – Sergio Romano
Migliore attrice protagonista
Vincitrice: Aurora Quattrocchi per Gioia mia
Candidate: Valeria Bruni Tedeschi – Barbara Ronchi – Valeria Golino – Aurora Quattrocchi – Anna Ferzetti – Tecla Insolia
Miglior attore non protagonista
Vincitore: Lino Musella per Nonostante
Candidati: Francesco Gheghi – Vinicio Marchioni – Fausto Russo Alesi – Roberto Citran – Andrea Pennacchi – Lino Musella
Migliore attrice non protagonista
Vincitrice: Matilda De Angelis per Fuori
Candidate: Valeria Golino – Valeria Bruni Tedeschi – Barbara Ronchi – Matilda De Angelis – Milvia Marigliano – Silvia D'Amico
Migliore sceneggiatura originale
Vincitore: Francesco Sossai, Adriano Candiago per Le città di pianura
Candidati: Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì (Cinque secondi) – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello (Duse) – Margherita Spampinato (Gioia mia) – Paolo Sorrentino (La grazia) – Francesco Sossai, Adriano Candiago (Le città di pianura)
Migliore sceneggiatura non originale
Vincitore: Doriana Leondeff, Silvio Soldini e altri per Le assaggiatrici
Candidati: Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi (40 secondi) – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella (Elisa) – Mario Martone, Ippolita Di Majo (Fuori) – Doriana Leondeff, Silvio Soldini e altri (Le assaggiatrici) – Ludovica Rampoldi (Primavera)
Migliore fotografia
Vincitore: Paolo Carnera per La città proibita
Candidati: Marco Graziaplena (Duse) – Paolo Carnera (La città proibita) – Daria D'Antonio (La grazia) – Renato Berta (Le assaggiatrici) – Massimiliano Kuveiller (Le città di pianura)
Migliore montaggio
Vincitore: Paolo Cottignola per Le città di pianura
Candidati: Vincenzo Alfieri (40 secondi) – Jacopo Quadri (Fuori) – Giogiò Franchini (Il maestro) – Francesco Di Stefano (La città proibita) – Cristiano Travaglioli (La grazia) – Paolo Cottignola (Le città di pianura)
Migliore scenografia
Vincitore: Andrea Castorina e Marco Martucci per La città proibita
Candidati: Gaspare De Pascali (Duse) – Andrea Castorina e Marco Martucci (La città proibita) – Ludovica Ferrario (La grazia) – Paola Bizzarri, Igor Gabriel (Le assaggiatrici) – Paula Meuthen (Le città di pianura)
Migliori costumi
Vincitore: Maria Rita Primavera e Gaia Calderone per Primavera
Candidati: Ursula Patzak (Duse) – Susanna Mastroianni (La città proibita) – Carlo Poggioli (La grazia) – Marina Roberti (Le assaggiatrici) – Maria Rita Barbera, Gaia Calderone (Primavera)
Migliore colonna sonora
Vincitore: Fabio Massimo Capogrosso per Primavera
Candidati: Franco Amurri (La città proibita) – Mauro Pagani (Le assaggiatrici) – Krano (Le città di pianura) – Fabio Massimo Capogrosso (Primavera) – Trent Reznor & Atticus Ross (Queer)
Migliore canzone originale
Vincitore: Krano (Marco Spigariol) – Ti per Le città di pianura.
Candidati: Brunori Sas (Arrivederci tristezza) – Checco Zalone (Buen Camino) – Levante (Follemente) – Krano (Le città di pianura – Ti) – Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross (Queer – Vaster than Empires)
Migliore film internazionale
Vincitore: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson
Candidati: Io sono ancora qui – La voce di Hind Rajab – The brutalist – Un semplice incidente – Una battaglia dopo l'altra
David alla carriera e premi speciali
David alla carriera: Gianni Amelio
David speciale: Bruno Bozzetto
Premio speciale Cinecittà: Vittorio Storaro
David dello spettatore: Buen camino di Gennaro Nunziante