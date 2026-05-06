David di Donatello 2026: stasera su Rai 1 la cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione

David di Donatello 2026: stasera su Rai 1 la 71ª cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione. Ospiti, candidature e favoriti: tutto quello che c’è da sapere.

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Stasera, mercoledì 6 maggio, Cinecittà ospita la 71ª edizione dei David di Donatello. La cerimonia prende il via alle 21.30 su Rai 1 in diretta dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, inaugurato per l'occasione.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, il palco è affidato a Flavio Insinna e Bianca Balti. La modella e conduttrice esordisce in un ruolo di questo peso, affiancando uno dei volti più riconoscibili della televisione generalista italiana. I due raccolgono il testimone da Elena Sofia Ricci e Mika. Sul palco, nel corso della serata, comparirà anche Nino Frassica.

Chi non è davanti al televisore può seguirla in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat), in streaming su RaiPlay o in radio su Rai Radio2, dove la conduzione è affidata a Martina Martorano e Massimo Cervelli.

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Gli ospiti

Il parterre è ampio e attraversa mondi diversi. Dal cinema arrivano Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Raoul Bova e Angela Finocchiaro. La musica porta sul palco Annalisa, Arisa, Francesca Michielin e Tommaso Paradiso, in un blocco costruito per cambiare ritmo tra una premiazione e l'altra senza perdere il filo della serata. Ornella Muti salirà invece sul palco per ritirare il David Speciale assegnatole nella scorsa edizione.

I riconoscimenti già assegnati

Tre i David Speciali già annunciati prima della cerimonia: il David alla Carriera va a Gianni Amelio, il David Speciale a Bruno Bozzetto, maestro dell'animazione italiana, mentre a Vittorio Storaro è destinato il Premio Speciale Cinecittà David 71. Il David per il Miglior Film Internazionale è assegnato a "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson. Il David dello Spettatore premia invece "Buen Camino" di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, che ha totalizzato oltre 9,5 milioni di spettatori in sala.

I favoriti

Nel corso della serata saranno consegnati 26 Premi David di Donatello nelle categorie principali – film, regia, interpretazioni, sceneggiatura, fotografia, montaggio, suono, effetti visivi – più i David Speciali e i premi collaterali.

In cima alle nomination si trova "Le città di pianura" di Francesco Sossai con 16 candidature, seguito da "La grazia" di Paolo Sorrentino a quota 14 e da "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini con 13. La sfida tra i due titoli di punta è quella che tiene aperta la suspense fino all'ultimo premio: Sorrentino, autore che torna a fare i conti con l'Accademia dopo anni di rapporto non sempre lineare, contro Sossai, esordiente che ha convinto con un road movie alcolico nella provincia veneta interpretato da Filippo Scotti. Da segnalare anche la corsa parallela di tre attrici doppie candidate: Valeria Golino (in gara con "Fuori" e "Breve storia d'amore"), Valeria Bruni Tedeschi ("Duse" e "Cinque secondi") e Barbara Ronchi ("Elisa" e "Diva futura").