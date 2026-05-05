David 2026, Bisio punge Clerici davanti a Mattarella: “Muoviamoci o s’incavola”, la replica della conduttrice

Siparietto al Quirinale durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026: Claudio Bisio scherza sulla tabella di marcia. La replica di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno: “Quando c’è il Presidente Mattarella siamo solo felici”.

Oggi, 5 maggio 2026, il Palazzo del Quirinale ha ospitato la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ai grandi protagonisti del cinema italiano, Claudio Bisio ha gestito la conduzione con la sua consueta ironia, regalando un momento di ilarità rivolto alla collega Antonella Clerici.

La battuta di Bisio e la risposta di Clerici

Bisio ha scherzato sui motivi, ufficiali e non, della sua presenza sul palco del Colle, tirando in ballo le tempistiche televisive e la "temuta" puntualità di Antonella Clerici: "Mi è stato detto che mi hanno scelto per condurre perché ‘lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive e parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e vogliamo che ci faccia chiudere in fretta perché poi c'è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi'", ha detto durante la cerimonia, suscitando le risate dei presenti.

La replica della conduttrice è arrivata pochi minuti dopo, in apertura del suo programma su Rai 1. Clerici ha mostrato la clip di Bisio commentandola con sportività: "Mi ha fatto molto ridere Bisio. Non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c'è il Presidente Mattarella, caro Claudio. Quando ha lui la linea noi siamo assolutamente felici di prendere noi la linea e proseguire con il nostro mezzogiorno".

Verso i David di Donatello 2026

Mentre il siparietto televisivo animava la mattinata, il cuore pulsante dell'evento al Colle è rimasta la celebrazione del cinema italiano, che per questa 71esima edizione si presenta con una competizione quanto mai incerta. A dominare il tabellone delle nomination è Le città di pianura di Francesco Sossai, tallonato da La grazia di Paolo Sorrentino e Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Proprio questi titoli si contenderanno la statuetta più prestigiosa per il Miglior Film, in una cinquina di livello che vede in corsa anche Cinque secondi e Fuori.

Toni Servillo oggi al Quirinale per la cerimonia di presentazione dei David 2026

Le sfide tra gli interpreti non sono da meno. Sul fronte maschile la lotta è un affare tra i grandi veterani dello schermo, con Toni Servillo e Valerio Mastandrea che dovranno vedersela con l'energia di nuovi volti come Pierpaolo Capovilla. Tra le attrici, invece, i riflettori sono tutti per il testa a testa tra Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di Duse, e Valeria Golino, per la performance in Fuori.