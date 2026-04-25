Telefonata a I Fatti Vostri: “Avrei voluto chiamare la mia gatta Faccetta Nera”: l’imbarazzo di Flavio Montrucchio

Nella puntata de I Fatti Vostri di venerdì 24 aprile 2026 arriva la telefonata di una telespettatrice: "Ho una gatta nera, si chiama Luna. Avrei voluto chiamarla Faccetta Nera ma non posso". L'imbarazzo del conduttore Flavio Montrucchio: "Meglio così, meglio così".

Il momento del gioco ha fatto da sfondo al dialogo tra la telespettatrice e il conduttore de I fatti vostri. Accanto a lui, la conduttrice Anna Falchi. La signora al telefono si introduce a loro spiegando che il suo benessere le viene assicurato da una gattina nera che le siede accanto. Di solito, i gatti neri sono visti dai più superstiziosi come portatori di sfortuna e Montrucchio carinamente tenta di invertire questa credenza: "Come siamo contenti, porta fortuna questa gattina, come si chiama?".

La risposta restituisce il nome di Luna, al che si è iniziato a ironizzare sulla famosa Luna Nera di Cloris Brosca, la zingara che faceva le carte nella trasmissione Luna Park di Pippo Baudo nel 1994. "La volevo chiamare Faccetta Nera ma non posso, ha capito?", aggiunge la signora sorridente, che rilancia con ironia dal sapore antifascista. Che poi, inserito in un blocco tv alla vigilia del 25 aprile è tutto dire.

Montrucchio ricambia il sorriso, evidentemente imbarazzato, e la rassicura sulla scelta migliore che potesse fare. Con prontezza da velocisti, la band de I Fatti vostri spezza la tensione in studio e rasserena gli occhi dei conduttori, intenti a monitorare eventuali reazioni intorno a loro, facendo partire Guarda che Luna di Fred Buscaglione. Un lento improvvisato da Montrucchio e Falchi mette fine al dialogo sulla gattina della signora che è finita in molti commenti ironici sui social, uno dei quali ha voluto porre l'accento sul nome del programma, modificandolo in "I Fasci Vostri".