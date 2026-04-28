Francesca Manzini schiocca le dita in faccia ad Alessandra Mussolini e la chiama “fascia”: gelo al GF Vip

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Prima le ha schioccato le dita davanti alla faccia e poi, avendone evidentemente dimenticato il nome, l’ha chiamata “fascia”. È accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip e casualmente proprio con Alessandra Mussolini, la “nipote del dittatore fascista” (per citare il famoso titolo di Variety) il cui ingresso nella Casa del GF Vip aveva fatto storcere il naso perfino alla stampa estera.

La protagonista della vicenda è stata Francesca Manzini che mentre rifletteva, manco a dirlo data la settimana appena trascorsa, sui “tecnicismi” di un’altra coreografia, è parsa per un momento dimenticare il nome della coinquilina. Così, prima le ha scoccato le dita proprio davanti alla faccia per richiamarla all’ordine e attirare la sua attenzione, e poi si è pronunciata con una frase che ha fatto impallidire Lucia Ilardo, rimasta a bocca aperta per lo sconcerto. “Cosa”, schiocco delle dita, “Fascia”, ha detto. Il tutto seguito da un sorriso durato pochi istanti.

Ma se l’ex protagonista di Temptation Island è apparsa turbata da quello che sembrerebbe essere un insulto, Alessandra non ha manifestato alcuna reazione. Forse non ha voluto raccogliere la provocazione oppure ha compreso che quello di Francesca era solo un gioco di parole: in quel preciso momento, infatti, Alessandra stava utilizzando una fascia per i capelli. È dunque possibile che la Manzini stesse facendo riferimento esclusivamente all’accessorio quando l’ha chiamata “fascia” e che non volesse affatto alludere ai trascorsi della sua famiglia.

Certo, appellarla facendo riferimento proprio alla fascia per i capelli, tra tutti gli accessori possibili e immaginabili, non è stato proprio il massimo della diplomazia. Sarebbe stato probabilmente meglio perfino un “bionda”, magari senza lo schiocco delle dita, se il nome in quel momento proprio non le sovveniva. A sorpresa, però, Mussolini non ha fatto un plissé e la discussione sulla coreografia è andata avanti del tutto indisturbata. Meno tolleranti sono stati però gli spettatori, che hanno intercettato la scena in diretta oppure sui social per poi lamentarsi dell’infelice scelta di parole dell’imitatrice.