Variety parla di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: “È la nipote del dittatore fascista”

Variety dedica un pezzo ad Alessandra Mussolini, prossima concorrente del Grande Fratello VIP: per la stampa americana è “la nipote del dittatore fascista” che entra nella Casa. Negli States, la parentela è un irrinunciabile livello di contesto, mentre qui da noi ormai è un fatto scontato.

Il terremoto causato da Fabrizio Corona ha solo fatto bene a Mediaset e al Grande Fratello Vip. Non è ancora partito, ma il rinnovato smalto condito da un cast ricchissimo, Selvaggia Lucarelli compresa come anticipato da Fanpage.it, sta attirando l'attenzione addirittura degli addetti ai lavori statunitensi. Variety, infatti, ha dedicato spazio al reality annunciando la partecipazione di Alessandra Mussolini. Il modo con cui la bibbia dell'entertainment americano ha scelto di raccontare la storia dice molto su come l'Italia viene percepita all'estero.

Il titolo del pezzo non lascia spazio a interpretazioni: "Benito Mussolini's Granddaughter to Compete on Celebrity Big Brother in Italy." Prima ancora del nome, prima ancora della carriera, c'è il cognome e il peso che porta. Per Variety, Alessandra è anzitutto "la nipote del dittatore fascista" — una definizione che sulla stampa internazionale funziona da primo, irrinunciabile livello di contesto, mentre qui da noi ormai è un fatto scontato.

Il pezzo ricostruisce la biografia di Alessandra: la discendenza da Romano Mussolini, il legame con Sophia Loren di cui è nipote in quanto figlia di Maria Scicolone, la carriera cinematografica degli anni Settanta e Ottanta, il disco pop pubblicato in Giappone nel 1982, l'ingresso in politica nei Novanta nel solco del Movimento Sociale Italiano, i mandati parlamentari a Roma e a Bruxelles.

C'è un dettaglio che gli autori del pezzo sottolineano con una certa enfasi: la partecipazione di Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP sarebbe "la prima volta che un politico italiano di rilievo partecipa a un reality show." Un primato che in Italia avremmo probabilmente letto diversamente — o contestato — ma che per la stampa americana acquisisce il valore di una soglia varcata. Il problema è che Variety si ostina a considerare Alessandra Mussolini un politico, quando ormai è da tempo un personaggio televisivo e stop.

Ma per Variety, e quindi per il lettore americano, il Grande Fratello VIP diventa per un momento qualcosa di più di un reality: è la lente attraverso cui guardare le contraddizioni di un paese capace di eleggere ai vertici istituzionali la discendente diretta del Duce e di mandarla poi, qualche decennio dopo, a ballare e cantare in un appartamento televisivo. Siamo noi superficiali o sono gli americani a farla troppo lunga? A questa domanda, che pongo in primis a me stesso, davvero non so cosa rispondere.