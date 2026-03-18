Alessandra Mussolini ha una strategia per neutralizzare Selvaggia Lucarelli al GF Vip

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Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio solo ieri, martedì 17 marzo, eppure già si è percepita una certa aria di tensione. Se Antonella Elia, per il momento, si è limitata a non salutare Adriana Volpe, Alessandra Mussolini ha già avuto il primo scontro con Selvaggia Lucarelli. La concorrente si è infuriata quando l'opinionista l'ha definita la regina delle sceneggiate e ha detto che "ha provato con la politica ed è andata male". Dopo la diretta, tuttavia, Mussolini ha riflettuto e ha preso una decisione su come relazionarsi con Lucarelli nelle prossime puntate.

La reazione di Alessandra Mussolini allo scontro con Selvaggia Lucarelli. Dopo la diretta, la gieffina è apparsa amaramente pentita di avere replicato all'opinionista: "Ho sbagliato, non dovevo rispondere". E ha ammesso che non si aspettava che la cinquantunenne avesse questo approccio con lei sin da subito: "Pensavo fosse più garbata e, invece, mi ha detto che non sono riuscita a fare niente". Francesca Manzini ha provato a rincuorarla, assicurandole che Lucarelli non intendesse denigrarla. Dal suo punto di vista, anzi, voleva rimarcare il percorso che poi ha fatto nel mondo dello spettacolo, lasciando la politica. Antonella Elia non si è trattenuta ed è scoppiata a ridere.

La strategia della concorrente del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini, i cui scontri con Selvaggia Lucarelli affondano le radici nella partecipazione a Ballando con le stelle, si è detta intenzionata a cambiare strategia. Se nella prima puntata ha risposto a tono, d'ora in poi reagirà diversamente: "Voglio essere brava e moderata". Adriana Volpe le ha detto che solo in questi anni ha finalmente capito quanto sia inutile cercare un punto d'incontro con tutti: "È inutile starci male". Lapidaria Mussolini: "Male? Non me ne può fregare di meno". È difficile credere che la concorrente possa riuscire davvero a snaturarsi e a diventare diplomatica davanti alle osservazioni di Selvaggia Lucarelli. Insomma, non c'è da sorprendersi se le discussioni dovessero ripetersi anche nelle prossime puntate.