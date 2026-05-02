Antonella Elia lancia un oggetto contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip prima della lite

Emergono nuovi dettagli in relazione a quello che è successo oggi tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip.

Come si vede anche dal video, ricaricato da un utente su X, Antonella Elia afferra qualcosa e lo scaraventa di lato, fissando Alessandra Mussolini con uno sguardo che non lascia spazio a interpretazioni. Quello che è venuto dopo (le urla, gli stracci per aria, gli insulti) era già scritto.

La radice del conflitto: quello che è accaduto tra Francesca Manzini e Marco Berry

Per capire l'esplosione bisogna tornare un passo indietro. Al centro di tutto c'è la lite avvenuta tra Francesca Manzini e Marco Berry, con quest'ultimo che le aveva urlato contro in maniera aggressiva. Una scena che aveva turbato la Manzini, spaventata dal comportamento del coinquilino.

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La posizione di Antonella Elia sulla vicenda, però, non aveva convinto tutti. Rivolgendosi alla Manzini, aveva minimizzato: "Paura di cosa? Siamo in un contesto sicuro, ti ha dato solo due insulti." Parole che Alessandra Mussolini non ha né dimenticato né digerito.

Lo scontro con Alessandra Mussolini

È su quella frase che Mussolini costruisce la sua accusa. Secondo lei, Antonella Elia ha adottato l'atteggiamento sbagliato: invece di stare dalla parte di Francesca, l'ha invitata a ridimensionare una reazione che aveva invece una sua legittimità. "Calmati", le dice Mussolini nel momento caldo, "tu le persone non le capisci. Hai detto che lei ha fatto il melodramma, invece lei è stata spaventata da Marco che è un uomo che fa esattamente quello che vuole."

Antonella Elia subito dopo aver lanciato qualcosa, scagliandosi contro Alessandra Mussolini.

Elia non ci sta. "Tu sei un'infame che usa qualsiasi argomento pur di affossare", attacca. La risposta di Mussolini arriva secca: "Ma tu hai un brogliaccio in testa che non ti immagini."

Il momento della rottura

Il botta e risposta si avvita su se stesso, sempre più teso. "Tu trovi ogni modo di distruggere chi ti va di distruggere, sei un'infame", ribatte la Elia. Ed è a quel punto che la dialettica cede il passo al gesto: uno sguardo rabbioso, qualcosa che vola via di lato, e Alessandra Mussolini che si avvicina invece di arretrare.

Da lì in poi, la scena è già nota: le urla, gli stracci lanciati in cucina, l'uscita di scena della Elia e la chiosa finale di Mussolini, "Ma questa è matta?", che ha chiuso il sipario su uno degli scontri più accesi di questa edizione.