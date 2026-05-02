Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip: lite furiosa con Alessandra Mussolini

La casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in uno scontro che non ha precedenti al momento, se consideriamo la stagione in corso. Protagonista Antonella Elia e, suo malgrado, Alessandra Mussolini.

Le due, intente a lavare i piatti, si sono in pochi secondi trasformate. Dalla discussione alla deflagrazione totale, con insulti, stracci lanciati per aria e un'uscita di scena che ha lasciato tutti i presenti senza parole.

La scintilla: Francesca Manzini al centro della disputa

Tutto nasce da una critica di Alessandra Mussolini sul comportamento tenuto dalla Elia nei confronti di Francesca Manzini. Secondo la nipote di Benito Mussolini, Antonella avrebbe assunto un atteggiamento tipico di certe figure femminili familiari: "Lei fa come fanno le donne di famiglia che dicono alle donne ‘Non è colpa sua, lo devi comprendere, forse sei tu che sei sbagliata'."

Il riferimento è ovviamente al tira e molla nella casa che c'è tra Manzini e Raimondo Todaro. Antonella Elia non ha gradito.

L'esplosione di Antonella Elia

Antonella Elia non incassa il colpo. Anzi, lo rimanda indietro moltiplicato. "Che tu sia qui è diseducativo nei termini del rispetto delle donne e dei valori umani" attacca, per poi scivolare rapidamente oltre ogni argine: "L'hai detto fino a ieri che faceva il melodramma, non mi rompere i coglioni! Non ti sopporto più, porco giuda, quella stronza, non la sopporto più." Poi gli stracci volano letteralmente per aria, lei si allontana, e la cucina resta in silenzio.

La reazione di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini osserva la scena con un distacco che parla da solo. La sua chiosa all'intera sequenza vale più di qualunque analisi: "Ma questa è matta?". Il Grande Fratello Vip ha il suo momento della settimana. E Antonella Elia, suo malgrado, ne è la protagonista assoluta.