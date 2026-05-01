Marco Berry urla e insulta Francesca Manzini al Gf Vip: “Zitta!” per calmarlo intervengono gli autori

Una violenta reazione di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire, richiamandolo in confessionale. L’illusionista, dopo un confronto con la coinquilina, ha alzato i toni fino a mettersi a urlarle contro.

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Una reazione fuori controllo di Marco Berry contro Francesca Manzini ha costretto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire per evitare che la situazione degenerasse. I due si sono scontrati in giardino ma mentre Manzini ha cercato di restare lucida e di spiegare il suo punto di vista, Berry ha alzato i toni fino a mettersi a urlare. A quel punto Antonella Elia è intervenuta per riportarlo dentro, un attimo prima che gli autori lo richiamassero in confessionale.

All’origine dello scontro tra i due c’era un confronto avvenuto qualche ora prima. Francesca aveva raccontato a Marco alcuni aspetti della sua storia familiare, soffermandosi sul rapporto complicato con la sorella maggiore, più grande di lei di 14 anni, con cui non parla da tempo. Ma la reazione di Marco di fronte al suo racconto l’ha lasciata turbata: parlando con gli altri coinquilini, ha spiegato di non aver gradito i commenti di Berry. “Erano indelicati, sosteneva che mia sorella mi odiasse”, ha detto, chiarendo cosa l’avesse ferita.

Gli insulti di Marco Berry a Francesca Manzini

Poco dopo, Manzini ha deciso di affrontarlo direttamente in giardino per spiegarsi. Ma la reazione di Berry è stata esplosiva. “Mi stai mettendo in bocca parole che non ho detto”, ha provato a difendersi, prima di perdere completamente la calma. “Stai zitta, cogl***! Vattene a dormire e da qui in avanti evita di parlare con me”, le ha urlato, accusandola di aver esasperato le sue parole sul rapporto con la sorella. A quel punto Elia ha cercato di allontanarlo, temendo che la situazione potesse peggiorare ulteriormente, e gli autori sono intervenuti richiamando l’illusionista in confessionale per chiudere la lite.

La Casa schierata con Marco Berry, solo Lucia Ilardo ha difeso Manzini

A sorprendere il pubblico del reality è stata però la reazione del resto della Casa. Quasi tutti si sono schierati dalla parte di Berry, sostenendo che Francesca lo avesse provocato fino a spingerlo a quella reazione. L’unica a schierarsi dalla parte dell’imitatrice e a concentrare l’attenzione sui toni inaccettabili del coinquilino è stata Lucia Ilardo, che ha difeso Manzini definendo Berry “misogino” e dicendo di averlo già visto reagire in modo eccessivo in altre occasioni.