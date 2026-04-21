Lo sfogo della sorella di Francesca Manzini: “Spero esca presto dal GF Vip, sui social continuano a insultarla”

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Nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sta vivendo alcuni momenti di difficoltà, mentre sui social continua a essere presa di mira. La comica e attrice si è sfogata in lacrime sul suo aspetto fisico, chiedendo a Raimondo Todaro se fosse brutta, mentre qualche tempo prima aveva raccontato di essere stata vittima di violenza domestica. Su Instagram e X continuano ad arrivare critiche per il suo comportamento e per il suo aspetto, che hanno spinto la sorella Lilli Manzini a intervenire, stufa della situazione: "Tutte le cattiverie che vengono sono una follia, non vedo l'ora che arrivi la fine. Sono commenti schifosi e da denuncia, come ca**o fate a vivere con voi stessi".

Con un video pubblicato su Instagram, Lilli Manzini si è sfogata contro coloro che hanno preso di mira la sorella Francesca: "Siete dei maledetti mascalzoni, non so la vostra coscienza come possa farvi scrivere cose cattive su di lei. Siete la feccia della feccia, vi permettete di giudicare una donna fragile per la scelta che ha fatto?". La doppiatrice ammette di non essere mai stata d'accordo nella sua scelta di partecipare al GF Vip, pur ribadendo che "se ci è entrata avrà avuto i suoi motivi". In ogni caso, ha spiegato Lilli Manzini, nessuno può permettersi di insultarla: "La gente si permette troppe uscite con me e la mia famiglia, fatevi i ca**i vostri. Mi auguro che esca presto dalla Casa perché non è da lei recitare una parte che non le appartiene. Francesca è una persona vera, sta facendo una pessima figura. Non mi piace vedere mia sorella in queste condizioni".

Manzini spera che la sorella possa uscire il prima possibile dalla Casa, visto tutti i commenti negativi e immotivati che ha letto e continua a leggere anche nel cuore della notte. "Alle 3 del mattino vedevo gente che commentava con ‘che schifo, quanto è brutta', ma vai a dormire", ha concluso il suo sfogo la doppiatrice. Giusto di recente l'ultimo episodio che l'ha vista coinvolta, quando in lacrime ha chiesto a Raimondo Todaro "Secondo te sono brutta?", durante un momento di sconforto..