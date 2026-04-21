Il GF Vip non va in onda stasera per dare spazio alla partita di Coppa Italia tra Inter e Como e si prepara alla messa in onda di recupero di domani, mercoledì 22 aprile. Fanpage.it apprende che venerdì 24 aprile andrà regolarmente in prima serata e poi tornerà solo martedì prossimo, mancando all’appuntamento di venerdì 1 maggio.

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Il GF Vip non va in onda stasera per dare spazio alla partita di Coppa Italia tra Inter e Como e si prepara alla messa in onda di recupero di domani, mercoledì 22 aprile. Fanpage.it apprende che venerdì 24 aprile andrà regolarmente in prima serata e poi tornerà solo martedì prossimo, mancando all'appuntamento di venerdì 1 maggio.

Il doppio appuntamento viene preservato questa settimana ma non sarà lo stesso per la prossima. Il 1 maggio cade di venerdì e come sempre verrà valutato come un festivo soggetto a variazioni, tanto più che l'attenzione verrà riposta come ogni anno sul Concertone di Roma in diretta su Rai 3. Il noto reality show di Mediaset apre la puntata di domani con una nomination infuocata: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono le tre concorrenti che si giocheranno i favori del pubblico per rimanere nella Casa più spiata d'Italia.

Antonella Elia finalista, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini in nomination

Antonella Elia è la prima finalista e man mano verranno delineati gli altri nomi che viaggeranno dritti verso la puntata finale di martedì 19 maggio. Resta infatti confermato il prolungamento del programma di due settimane, diversamente dai piani iniziali. La finale fissata per il 5 maggio ha ceduto il posto a quella del 19, supportata dall'idea che gli ascolti del programma, anche nel raddoppiamento settimanale, abbiano soddisfatto le aspettative di Mediaset ed Endemol. Maggiormente le diatribe interne, più di qualsiasi idea romantica, legata al momento solo al triangolo formato da Lucia, Raul e Renato, hanno acceso gli animi e l'Auditel, generando un ritorno in termini di share che ha ricompensato l'investimento per certi concorrenti, come Alessandra Mussolini, e per opinioniste come Selvaggia Lucarelli.

L'appuntamento quindi resta fissato per domani 22 aprile, mentre stasera la partita di Coppa Italia tra Inter e Como dovrà scontrarsi con Montalbano su Rai 1, le interviste di Belve su Rai 2 e Le Iene su Italia 1.