Grande Fratello Vip, Brigante abbandona e Antonella Elia prima finalista: chi è andato in nomination

Colpi di scena nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 aprile condotta da Ilary Blasi. Mentre Nicolò Brigante ha deciso di interrompere la sua avventura, Antonella Elia ha conquistato il primo posto in finale. Al televoto finiscono Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

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La serata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip non ha visto alcuna eliminazione diretta, ma è stata segnata da importanti colpi di scena. Il momento più teso ha riguardato Nicolò Brigante, che dopo giorni di crisi ha ufficializzato la sua volontà di lasciare il gioco. Nonostante il sostegno della sorella Simona e l'abbraccio della madre Serena, entrata in salone per fargli forza e consegnargli un anello da parte del nonno, il concorrente ha scelto di varcare la porta rossa in anticipo. "Il gioco è bello finché ti diverti, ma io non ce la faccio più", ha dichiarato il concorrente. Antonella Elia è la prima finalista; al televoto finiscono Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Antonella Elia è la prima finalista

Mentre la Casa perdeva un inquilino, un'altra festeggiava il primo verdetto definitivo di questa edizione. Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono state chiamate in studio per scoprire l'esito di un televoto che non prevedeva l'uscita, bensì l'elezione del primo finalista. Con il 35% dei voti, è stata proprioElia a spuntarla sulla storica rivale, assicurandosi un posto nell'ultima puntata dello show. Un risultato che conferma il forte seguito del pubblico per l'attrice, nonostante una settimana caratterizzata da crolli emotivi e scontri accesi con gli altri compagni di viaggio.

Le nomination e il nuovo televoto

Archiviata la gioia per la finale, il clima è tornato teso con le nuove nomination. Sebbene Lucia Ilardo fosse già a rischio, essendo risultata la meno votata nel confronto precedente con Marco Berry, il giro di votazioni palesi e segrete ha rimescolato le carte. A finire al centro della prossima sfida al televoto sono Adriana Volpe, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. In particolare, il nome di Volpe è stato fatto da ben cinque coinquilini, tra cui proprio Caruso, confermando un rapporto mai decollato. Il pubblico è ora chiamato a votare: il concorrente meno preferito non uscirà immediatamente, ma diventerà il candidato ufficiale alla prossima eliminazione definitiva.