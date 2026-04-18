Nicolò Brigante abbandona il GF Vip: “Sto male a vivere in questo posto chiuso, non ho certezze”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip nel corso della diretta di venerdì 17 aprile. A metà serata è arrivata la conferma dell'abbandono da parte di Nicolò Brigante, che a seguito di diversi giorni di indecisione, ha scelto di lasciare definitivamente il reality condotto da Ilary Blasi. A cercare di tirargli su il morale e di convincerlo di rimanere nella Casa erano arrivate la mamma di Nicolò, Serena, e la sorella, Simona. Ma alla fine non c'è stato nulla da fare e la decisione è stata inamovibile.

I motivi della scelta di Nicolò Brigante

Prima di riabbracciare le sue parenti, Nicolò Brigante racconta a Ilary Blasi i motivi del suo malessere: "Mi fa stare male è vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno". Dopo aver parlato con sua madre Serena che gli ha anche consegnato un anello del nonno per convincerlo a restare in gioco, Nicolò Brigante ha deciso di comunicare ufficialmente la decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2026. "Ho scoperto cose che non pensavo di me, ho dovuto fare i conti con tutto. Faccio tanta fatica a rimanere qui dentro", le parole dell'ormai ex concorrente nel dare forma alla sua scelta.

A pesare l'uscita di Blu Barbara Prezia

La crisi era iniziata diversi giorni fa con l'uscita dalla casa di Blu Barbara Prezia, alla quale Nicolò si era legato molto nelle prime settimane trascorse in casa. Alla ragazza che ipotizzava la sua uscita dal GF Vip, Nicolò aveva risposto che l'avrebbe seguita, uscendo da gioco in caso fosse stata eliminata. Dal momento dell'effettiva uscita di Prezia, Brigante ha iniziato a maturare la decisione di mettere fine al suo percorso nel reality televisivo di Canale 5, arrivando ad annunciare la scelta proprio nella puntata del 17 aprile.