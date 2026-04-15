Nicolò Brigante vuole abbandonare il Gf Vip dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia dalla Casa

Il televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l’eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip. Uno scossone in casa soprattutto per alcuni concorrenti. Tra questi, Nicolò Brigante che ha annunciato di voler abbandonare il reality show, preparando già le valigie durante la notte.

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Il televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l'eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip. Uno scossone in casa soprattutto per alcuni concorrenti. Tra questi, Nicolò Brigante che ha annunciato di voler abbandonare il reality show, preparando già le valigie durante la notte.

L'abbraccio con Blu Barbara Prezia sulla porta lo ha messo a dura prova durante il serale e ha seguito una cerca coerenza rispetto le dichiarazioni condivise con lei proprio ieri pomeriggio. Alla ragazza che ipotizzava la sua uscita dal GF Vip, Nicolò aveva risposto che l'avrebbe seguita, uscendo da gioco in caso fosse stata eliminata. Colto dallo scetticismo dell'amica, ha soprasseduto sulle reazioni a freddo, soffermandosi su quelle che durante la notte lo hanno travolto. In particolare, quella di Antonella Elia e dell'amico Renato, con il quale ha fatto coppia sin dall"inizio. Il concorrente sembra non avere dubbi: vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip mettendo fine al suo percorso in tv. In caso accadesse, sarebbe il secondo concorrente uscente volontariamente dal gioco, subito dopo GionnyScandal.

Intanto il pubblico ha seguito la diretta su Canale 5 e poi si è spostato su Mediaset Extra a notte fonda per seguire eventuali sviluppi post puntata. Sicuramente non pensava di trovarsi Nicolò in piena crisi esistenziale, che preparava le valigie e le metteva in un angolo con i suoi effetti personali, a dimostrazione che la sua decisione non avesse nulla di incerto o temporaneo. Pare che oggi avrà un contatto più diretto con autori e produzione, a seguito del quale si capirà meglio quanto questa uscita dalla Casa del GF Vip sia reale o solo frutto dell'ennesima sfuriata durante la notte.