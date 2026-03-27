GionnyScandal lascia il GF Vip dopo due settimane: la decisione dopo l’incontro con la compagna Clara

Nella puntata del 27 marzo, il Grande Fratello Vip perde il suo primo concorrente per abbandono: GionnyScandal, dando seguito a un malessere cui aveva già dato voce, ha deciso di abbandonare ufficialmente la Casa. Nonostante i tentativi di Ilary Blasi di farlo riflettere, il rapper non ha avuto dubbi: dopo aver riabbracciato la fidanzata Clara, ha scelto di interrompere il suo percorso nel reality per tornare alla sua vita e ai suoi affetti più cari. La decisione non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Durante l'ultima settimana, Gionny aveva manifestato una profonda insofferenza, culminata nello sfogo in diretta: "Non sono sereno. Mi mancano il mio gatto, che per me è più di un figlio, la mia ragazza e i miei affetti".

Il dolore vissuto prima nella Casa: "Ho conosciuto il mio papà biologico e mi ha chiesto soldi"

Dietro questa nostalgia, però, c'è un vissuto estremamente doloroso che il cantante ha condiviso con il pubblico. GionnyScandal, giovanissimo, ha affrontato traumi che segnerebbero chiunque: adottato da piccolissimo, ha perso il padre a soli 3 anni e la madre a 10, colpita da un infarto proprio davanti ai suoi occhi. Cresciuto con la nonna, ha dovuto dire addio anche a lei, rimanendo solo al mondo. Una solitudine interrotta tre anni fa grazie a Le Iene, che lo hanno aiutato a ritrovare i genitori biologici, un incontro conclusosi però con una delusione a causa di una richiesta economica inaspettata da parte loro. "Ho già sofferto troppo nella vita per farmi del male da solo restando qui", ha ammesso con disarmante onestà, motivando così il desiderio di abbonare il gioco.

L’incontro con la compagna Clara nella Casa del GF Vip

Il momento decisivo è arrivato con l'ingresso in passerella della fidanzata Clara. La ragazza ha provato in ogni modo a fargli forza: "Fuori stiamo tutti bene, devi resistere perché ce la fai, hai passato difficoltà molto più grandi di questa", gli ha detto nel tentativo di incoraggiarlo. Ma proprio vedere la serenità negli occhi di lei ha dato a Gionny la spinta opposta: quella di raggiungerla. Alla domanda diretta di Ilary Blasi sul suo futuro nel programma, il cantante è stato irremovibile: "Vorrei vivermi questa esperienza, ma fuori c’è Teddy, il mio gatto, che è mio figlio. Il mio cuore, appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con lei".

L'appello (vano) di Ilary Blasi: "Mi spiace tu perda questa occasione"

La conduttrice ha tentato un ultimo salvataggio, invitandolo a non sprecare un'occasione professionale così importante, ma Gionny ha preferito dare priorità alla sua salute mentale e alla sua felicità. Per questo, ha chiesto ai suoi coinquilini di capire la sua decisione: "Preferisco stare bene e farvi vedere come sono davvero una volta che sarete usciti da qua". Con queste parole, il rapper ha salutato i compagni, chiudendo la porta rossa dopo meno di due settimane.