Chi è GionnyScandal, la storia del rapper e concorrente del Gf Vip rimasto orfano a soli 10 anni

GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Rapper classe 1991 e originario di Pisticci, entra nella Casa portando con sé una storia personale complessa: dall’adozione al tentato suicidio, fino alla rinascita grazie alla musica.

GionnyScandal, nuovo concorrente del Gf Vip

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GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Rapper e cantautore classe 1991, originario di Pisticci ma cresciuto a Seregno, entra nella Casa portando con sé una storia personale estremamente complessa. Adottato da bambino, ha dovuto affrontare la perdita dei genitori adottivi a soli 10 anni, un trauma che ha segnato profondamente la sua vita e la sua musica.

La carriera nel mondo della musica di Gionata Ruggieri

GionnyScandal inizia la sua carriera nel mondo della musica intorno al 2010, diventando rapidamente uno dei pionieri del genere Emo-Trap in Italia. Il successo arriva con brani come "Solo te e me" e "Per sempre", che lo consacrano tra i giovanissimi. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi album, tra cui Reset e Anti-eroe, evolvendo il suo stile verso sonorità punk-rock. La musica per Gionata non è stata solo un lavoro, ma lo strumento principale per elaborare i traumi infantili, trasformando il dolore in testi in cui migliaia di persone si sono rispecchiate.

Una vita segnata dalla sofferenza, dopo l’adozione resta orfano

La storia di GionnyScandal è segnata da una serie di lutti precoci. Abbandonato dai genitori biologici subito dopo la nascita, viene adottato dalla famiglia Ruggieri. Tuttavia, la stabilità dura poco: il padre adottivo muore quando lui ha solo 2 anni, mentre la madre scompare quando ne ha 10. Cresciuto con la nonna materna, che è diventata il suo unico punto di riferimento, l'artista ha raccontato spesso il senso di solitudine e il vuoto lasciato da una famiglia che il destino gli ha sottratto due volte in pochi anni.

La vita privata di GionnyScandal

Il tentato suicidio e la voglia di ricominciare

Il peso psicologico di questi eventi ha portato Ruggeri ad affrontare periodi di profonda depressione. In diverse interviste, ha confessato di aver toccato il fondo e di aver tentato il suicidio in un momento di totale smarrimento. È stato lui stesso a dichiarare più volte il ruolo fondamentale della musica nel suo processo di ripresa. Il percorso di risalita è stato lungo e faticoso, passando per la terapia e la necessità di trasformare la rabbia in creatività.

L’incontro con la famiglia biologica

Nel 2023, grazie a un'inchiesta de Le Iene, GionnyScandal è riuscito a rintracciare i suoi genitori biologici in Puglia. Dopo trent'anni di dubbi e domande senza risposta, l'artista ha scoperto di non essere stato abbandonato per mancanza d'amore, ma a causa di una decisione dei servizi sociali legata alle condizioni della famiglia d'origine. L'incontro con il padre e la madre biologici è stato un momento spartiacque, che gli ha permesso di chiudere un cerchio doloroso e di trovare, forse per la prima volta, una pace interiore che oggi porta con sé nella Casa del Grande Fratello.