Grande Fratello Vip con Ilary Blasi, il cast ufficiale: i nomi e le foto dei concorrenti

Nella serata di domenica 8 marzo è stato reso noto il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi, che inizia martedì 17 marzo. I concorrenti di questa edizione saranno 16, tra cui ex partecipanti del reality come Adriana Volpe e Antonella Elia, ma anche volti noti come Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini. Ad accompagnare la conduttrice in questa nuova avventura televisiva ci saranno Cesara Buonamici, ormai presenza imprescindibile dello show e Selvaggia Lucarelli.

Antonella Elia

È un volto noto della televisione, che ha debuttato sul piccolo schermo in programmi come Non è la Rai, La Corrida e La Ruota della Fortuna, oltre a diversi altri show di cui è stata co-conduttrice. Negli anni ha preso parte a vari reality, dall'Isola dei Famosi, passando per il Grande Fratello Vip di cui è stata anche opinionista e anche Temptation Island.

Adriana Volpe

Conduttrice e volto storico di programmi come I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia, ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, per poi diventare opinionista del reality per due stagioni. È stata sposata con Roberto Parli, ed è mamma di Ginevra, di 14 anni.

Alessandra Mussolini

Figlia di Maria Scicolone e Romano Mussolini, rispettivamente la sorella di Sophia Loren e il figlio di Benito Mussolini, oggi è a tutti gli effetti un personaggio televisivo, ma ha alle spalle una carriera politica con partiti di destra e centrodestra. Ha partecipato a vari programmi come Ballando con le stelle, ed è stata spesse volte opinionista nei salotti televisivi. Sposata con Mauro Floriani, da lui ha avuto tre figli: Caterina, Clarissa e Romano che attualmente gioca in Serie A col Cremonese.

Raimondo Todaro

Ballerino, diventato noto per essere stato uno dei maestri di Ballando con le stelle, programma che ha poi lasciato per ricoprire il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. È stato sposato con la ballerina Francesca Tocca per diversi anni e dalla loro unione è nata la loro unica figlia.

Francesca Manzini

Comica, imitatrice speaker radiofonica, è stata spesso protagonista di diversi programmi del gruppo Mediaset e Rai. Tra le sue imitazioni più riuscite c'è quella a Mara Venier, ma anche Sabrina Ferilli. Ha partecipato ad Amici Celebrities, ha condotto Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti, alternando radio e tv. Partecipa alla decima edizione di Tale e Quale Show.

Paola Caruso

Volto televisivo, nota per essere stata la Bonas di Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis. È stata al centro di una vicenda delicata, ritrovando la sua mamma biologica. È mamma di un bambino, Michele, che ha dovuto affrontare non pochi problemi di salute negli ultimi anni.

Lucia Ilardo

È stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, in cui era in coppia con Rosario Guglielmi. I due hanno terminato il loro viaggio nei sentimenti lasciandosi in maniera definitiva.

Raul Dumitras

Anche lui proviene dal mondo di Temptation Island, dove ha partecipato in coppia con Martina De Ioannon. La loro storia si è conclusa, lui ha iniziato a fare il deejay e ora partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip.

Marco Berry

Conduttore, comico e illusionista ha iniziato a lavorare in tv con il programma per bambini Bim Bum Bam, ha partecipato a programmi come La sai l'ultima? o anche Scherzi a Parte. Entra poi a Le Iene, dove diventa un inviato, per poi lasciare il programma dopo 15 anni. Partecipa ad altri programmi nel corso degli anni e anche a reality come Pechino-Express.

Renato Biancardi

Napoletano classe 1994, Renato Biancardi è stato uno dei concorrenti del programma Ex on the Beach. Molto attivo sui social, dove è seguito da 200mila followers, si occupa di fitness ed è diventato papà di una bambina.

Ibiza Altea

Doveva essere una delle scorse concorrenti dell'Isola dei Famosi, ma poi ha partecipato a un altro reality andato in onda su Netflix, si stratta di Too Hot to Handle. Qui ha raccontato la sua storia, straziante, il suo compagno ha perso la vita giovanissimo e lei ora, giovanissima, si prende cura del loro bambino.

Barbara Prezia

Modella di Ravenna, con all'attivo 77mila followers su Instagram, pare non abbia avuto altre esperienze televisive prima della partecipazione al Grande Fratello.

Giovanni Calvario

Classe 1989, romano, Giovanni Calvario è un esperto di comunicazione, a cui piace anche definirsi un mecenate, oltre ad essere appassionato di arte ed esoterismo. Si è fatto conoscere dal pubblico per aver partecipato al dating show Netflix L’amore è cieco – Italia.

Nicolò Brigante

Nicolò è nato a Catania e fino ai 23 anni ha lavorato come piccolo imprenditore. È stato sul Trono di Uomini e Donne nel 2018, dove ha incontrato Virginia Stablum, con cui la storia si è poi conclusa. Ora è a tutti gli effetti un influencer.