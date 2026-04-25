“Alessandra Mussolini è un insulto” la frase di Marco Berry scatena lo scontro al Grande Fratello

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 aprile si è consumato uno scontro a dir poco acceso tra Marco Berry e Alessandra Mussolini, che ha poi coinvolto anche le opinioniste che dallo studio non hanno esitato a commentare con severità quanto accaduto.

Marco Berry si scontra con Alessandra Mussolini, intervengono Buonamici e Lucarelli

Marco Berry e Alessandra Mussolini sono stati i protagonisti del secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Ad accendere il fuoco è stata una frase pronunciata dall'ex volto de Le Iene in una clip, nella quale definiva il nome della coinquilina "un insulto". Nel sentirla, la diretta interessata ha quindi chiesto spiegazioni sul perché di questa esternazione, ricevendo una risposta non propriamente articolata: "Lo avrei detto di chiunque, era per sottolineare il modo in cui sei fatta", l'ex parlamentare non ci sta: "Ti stai arrampicando sugli specchi, non è questo il motivo dimmi, io l'ho capito molto bene, perché hai detto quella frase?". Il riferimento, secondo la gieffina, è alla sua famiglia. Il battibecco tra di loro continua, finché Ilary Blasi chiede alle sue opinioniste di intervenire, e la prima a prendere parola è Cesara Buonamici:

Mi dispiace abbiamo capito tutti benissimo quello che volevi dire, non è stata una bella frase, io l'ho sentita e non è stata bella. Come ben sappiamo i parenti nessuno se li sceglie. Quindi ha cercato di arrampicarti sugli specchi, anche molto male.

Rincara la dose anche Selvaggia Lucarelli che nei confronti di Berry non si risparmia, anzi, dice chiaramente ciò che pensa e prende le difese dell'annosa nemica Mussolini: "Hai detto più volte frasi su Mussolini, io ho seguito anche il daytime. Ti sei mimetizzato tra gli altri, ma la tua parte più livorosa si è manifestata gli ultimi giorni hai manifestato il meglio di te, hai mostrato un lato di te davvero orrendo, con una superiorità che non ti puoi permettere".

La replica di Marco Berry

Interviene Marco Berry che cerca di difendersi e spiegare le sue ragioni: "Io non mi nascondo mai, se ti devo mandare a quel paese ti mando a quel paese, ho delle reazioni ben precise e puntuali" e rivolgendosi alla coinquilina: "Hai iniziato a diventare cattiva, con Adriana ha sfociato. Quello che il tuo nome, qui dentro, hai talmente esasperato, non è colpa mia se abbiamo, non è colpa mia se ti chiami così". Ribatte, quindi, Alessandra: "Qui noi giochiamo e ci divertiamo. Credi che siamo tutti stupidi? Non è così. Punto, non ti devi permettere".