Quanto guadagnano concorrenti, conduttrice e opinioniste del GF Vip: da mille euro al cachet stellare di Mussolini

Si rincorrono le indiscrezioni sul cachet dei gieffini, di Ilary Blasi, di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Vediamo quanto è emerso finora. Le cifre non sono ufficiali.

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Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? E qual è il cachet di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici? Come accade puntualmente quando va in onda la nuova edizione di un reality, iniziano a rincorrersi indiscrezioni sulle cifre. Raramente le somme vengono ufficializzate, ma è possibile comunque tracciare un quadro delle informazioni emerse fino a oggi.

Il cachet di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Ilary Blasi Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Partiamo dalla conduttrice. Secondo quanto sostiene Il Messaggero, il cachet di Ilary Blasi potrebbe aggirarsi attorno ai 25mila euro a puntata. Il giornale stima un totale di 650mila euro, ma è difficile giungere a una cifra certa, dato che dipende da quanto a lungo si protrarrà l'edizione del reality attualmente in onda. Quanto alle opinioniste, invece, le cifre circolate parlano di una differenza di trattamento tra Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per la prima si parlerebbe di 30-35mila euro a puntata (anche se appare poco plausibile che la cinquantunenne percepisca più soldi della conduttrice). Per la giornalista del TG5, invece, circolano cifre che si aggirano attorno ai 14mila euro a puntata. Vediamo ora i concorrenti.

Quanto guadagnano i concorrenti: ipotesi cachet stellare per Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

L'indiscrezione che più ha fatto discutere riguarda Alessandra Mussolini. Secondo Davide Maggio, la concorrente avrebbe percepito un cachet di ben 350mila euro a prescindere dal numero di puntate in cui resterà in gioco. Quando ad Adriana Volpe, invece, secondo Novella 2000, guadagnerebbe dai 7mila ai 12mila euro a settimana, alla luce del fatto di essere un personaggio già molto noto. Per quanto riguarda gli altri gieffini, è possibile farsi un'idea della cifra che si mettono in tasca ogni settimana, rifacendosi a quanto rivelato da Micol Incorvaia nei mesi scorsi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip percepiva mille euro a settimana. Ospite del podcast NoLies spiegò: "I pagamenti partono da mille euro a settimana, poi dipende dal personaggio". Anche nel caso di questa edizione, il meccanismo potrebbe essere lo stesso. Mille euro a settimana per i personaggi meno conosciuti fino a diecimila euro per quelli più noti.