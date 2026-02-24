Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando: no a esclusiva, vuole tornare da Carlucci

Selvaggia Lucarelli sbarca oggi a Mediaset ed entra ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. Opinionista accanto a Cesara Buonamici, la giornalista avrebbe ceduto al corteggiamento di Cologno Monzese per un cachet che, secondo quanto risulta a Fanpage.it, equivarrebbe a “quanto guadagna in 10 anni a Ballando con le stelle”. Ma il passaggio su Canale 5 non prevederebbe alcuna esclusiva: il desiderio, condiviso con la squadra di Milly Carlucci, sarebbe quella di rientrare nella giuria del talent show di Rai1 subito dopo l’estate.

A Cologno Monzese, almeno per le decisioni relative alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, i giochi sono fatti: a partire da oggi, giorno in cui mette ufficialmente piede nello studio del reality, Selvaggia Lucarelli entra a far parte della squadra che affiancherà Ilary Blasi al timone del format rimasto orfano della guida di Alfonso Signorini, suo malgrado coinvolto nel cosiddetto “Signorini-gate” fatto esplodere da Fabrizio Corona.

Fanpage.it ha appreso che il corteggiamento per avere Lucarelli in squadra sarebbe stato particolarmente insistente: alla giornalista sarebbe stato offerto un cachet “pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”, circostanza che l’avrebbe comprensibilmente spinta ad accettare. Ma a condizioni precise, soprattutto per non compromettere la sua libertà di scelta futura. Il desiderio di Lucarelli, infatti, sarebbe quello di poter tornare nella giuria di Ballando con le stelle già dalla prossima stagione televisiva. Desiderio che la squadra di Milly Carlucci coltiverebbe allo stesso modo. I rapporti tra la giurata e l’entourage Rai, secondo quanto ci risulta, non sarebbero stati in alcun modo incrinati da questo improvviso cambio di rotta. Lucarelli si sarebbe mossa nel pieno rispetto degli accordi che la legano al talent di Rai1, informando passo dopo passo la produzione del programma di cui, dal 2016, è uno dei volti più rappresentativi. E lo avrebbe fatto nonostante tali accordi abbiano validità limitata alla singola stagione del talent, almeno sotto il profilo contrattuale.

Selvaggia Lucarelli non ha firmato un contratto di esclusiva con Mediaset

Dicevamo, le condizioni. Lucarelli, fortemente voluta dalla squadra Mediaset per dare nuova linfa alla prossima edizione del GF Vip, avrebbe accettato per la prima volta il ruolo da opinionista senza però firmare alcun contratto di esclusiva con il Biscione. L’impegno prevede che affianchi Blasi alla conduzione del reality, ma senza vincoli che la leghino in maniera stabile alle reti Mediaset. Questa volontà avrebbe fatto in modo che non fosse prevista alcuna clausola di esclusiva: un dettaglio che le consentirebbe, possibilmente già da settembre, di tornare a sedere dietro la scrivania dei giurati di Ballando. Una scelta che avrebbe anche un valore affettivo. Anche perché, come già anticipato, i compensi previsti per la squadra di Ballando differirebbero sensibilmente da quelli garantiti da Mediaset per programmi di punta come il GF Vip in onda su Canale 5.

I cachet della giuria di Ballando con le stelle

Quali sarebbero i compensi dei giurati di Ballando con le stelle? Secondo quanto risulta a Fanpage.it, il più pagato tra coloro che siedono dietro il banco della giuria percepirebbe circa 5 mila euro a puntata che, moltiplicati per 12 appuntamenti, porterebbero a un totale di circa 60 mila euro lordi a stagione. Una cifra che ci risulta sensibilmente inferiore a quella che Lucarelli avrebbe ottenuto per commentare in diretta le sei puntate – questa, al momento, la durata prevista salvo cambiamenti in corsa – del GF Vip condotto da Ilary Blasi insieme alla collega Buonamici.