Il Grande Fratello tornerà su Canale 5, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi

Dopo svariate indiscrezioni su un possibile blocco del Grande Fratello, arriva la notizia ufficiale che il reality di Canale 5 tornerà a metà marzo e alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. La prossima edizione sarà diversa dalle precedenti sia per durata del format, sia per i ritmi della narrazione, come si legge in un comunicato diffuso da Mediaset. Il programma andrà in onda per sei settimane.

Nella nota diffusa dall'emittente, si legge che il progetto sarà sviluppato sempre da Endemol Shine Italy, che punterà a realizzare un Grande Fratello che abbia un approccio diverso e innovativo dalle edizioni precedenti. Erano settimane che, dopo quanto emerso dalle puntate di Falsissimo pubblicate da Fabrizio Corona su YouTube e incentrate su quello che è stato chiamato "sistema Signorini", si vociferava di un possibile stop del programma che, di fatto, avrebbe dovuto vedere la luce a distanza di qualche mese dalla tiepida edizione nip condotta da Simona Ventura. Per lo show, come era accaduto gli anni scorsi, si puntava alla conduzione di Alfonso Signorini che, però, quanto emerso sul suo conto si è autosospeso da Mediaset, ragion per cui la sua presenza non era da tenere in considerazione. Pare che questa sia stata una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi, in risposta a quanto emerso su Mediaset in queste settimane.

Il nome di Ilary Blasi, quindi, circolava nelle vie di Cologno Monzese già da un po' e infatti Fanpage lo aveva anche anticipato. Storica conduttrice dell'edizione vip di diversi anni fa, reduce dalla prova non propriamente brillante di The Couple, fa ritorno a casa sua, in quello che è stato uno dei programmi che sicuramente l'ha lanciata al grande pubblico e di cui, tra l'altro, il direttore editoriale di Chi fu anche opinionista. La conduttrice aveva detto in una recente intervista di avere un contatto con Mediaset, ma di pensare alla conduzione di Battiti Live questa estate e che, quindi, all'orizzonte non vi erano nuovi progetti. Evidentemente le cose sono cambiate in corsa e alla proposta di condurre nuovamente il GF, non ha saputo dire di no.