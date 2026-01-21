Ilary Blasi: “Le nozze con Bastian? Sono ancora sposata. Mi piacerebbe condurre La Ruota della Fortuna”

Ilary Blasi è pronta ad affrontare questo nuovo anno con lo spirito di chi sa che sarà un anno diverso, con progetti meno definiti, ma non per questo meno ricco di esperienze degli altri: "Un anno di transizione, di chiusure e nuovi inizi, di passaggio tra il vecchio e il nuovo" dice al settimanale F, a cui ha rilasciato una lunga intervista parlando di lavoro, ma anche di vita privata.

Ilary Blasi e il futuro matrimonio con Bastian Muller

La domanda a cui tutti vorrebbero dare una risposta è senza dubbio quella relativa alle sue presunte e future nozze con Bastian Muller, ma la conduttrice non si sbottona, anzi: "Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?", dice scherzando sulle pagine della rivista. Fare programmi non è conteplato, al momento: "Io vivo il qui e ora" dice Blasi lasciando intendere che non c'è niente di definito e che delle nozze, magari, se ne parlerà prossimamente. La conduttrice, quindi, si sofferma sul rapporto con il suo compagno con il quale pare aver trovato un equilibrio:

Non sono romantica. Io e Bastian ci siamo trovati, stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune. L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini, e si è abituato a quelle giornate passate mangiando come si mangia da noi. Apparecchi, sparecchi e dopo apparecchi di nuovo. Rilassati, tranquilli. L’ho svezzato, ormai è il terzo Natale. Non mi faccio domande. Sono in una fase scialla, come dicono i ragazzi.

E a proposito di famiglia, non mancano qualche dettaglio sul rapporto con i figli: "Cristian è più chiuso, Chanel più espansiva. Durante il giorno ognuno è preso dalla sua vita, ma a cena ci ritroviamo e chiacchieriamo. Con Isabel mi sono addolcita, ho scoperto la pazienza che non ho mai avuto".

Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live

Sul versante lavorativo, invece, non le dispiacerebbe misurarsi con nuove conduzioni, sebbene ci siano all'orizzonte alcune conferme: "Di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot". Blasi, quindi, si sbilancia e rivela che da grande amante dei giochi da tavolo: "Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: la Ruota della fortuna, i quiz".