Ilary Blasi sulla proposta di matrimonio da Bastian Muller: "Vuole sposarmi, ma devo ancora divorziare da Totti" Ilary Blasi in un'intervista smentisce il gossip circolato sulla proposta di matrimonio fatta da Bastian Muller, ma non esclude la possibilità di sposarlo. "A lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi. Ma devo ancora divorziare (da Francesco Totti, ndr), le parole.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi è tornata in tv alla conduzione di Battiti Live e in un'intervista ha detto la sua sugli artisti del momento, ammettendo il suo interesse per Achille Lauro. La conduttrice fa coppia con Bastian Muller, imprenditore tedesco conosciuto dopo la separazione da Francesco Totti: ha smentito di aver ricevuto la proposta di matrimonio, ma non ha escluso la possibilità di sposarlo.

Le parole di Ilary Blasi sulle presunte nozze con Bastian Muller

Ilary Blasi in un'intervista a Chi ha parlato di Bastian Muller e dell'amore che la lega a lui. "La prima cosa che mi ha colpito è che non sapeva chi fossi. Non era nel meccanismo, non si è reso conto di quello che lo aspettava. È un uomo protettivo, romantico" ha dichiarato prima di smentire il gossip circolato che la vedeva prossima alle nozze. Furono paparazzati al largo del lago di Como mentre lui le dava un anello. "Stavamo scherzando tra noi. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato, "Mi devi dire qualcosa?". In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello" ha commentato. Nonostante non sia arrivata la proposta, non ha escluso la possibilità di sposarlo, una volta terminato definitivamente il matrimonio con Francesco Totti.

Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo.

Il commento su Achille Lauro: "È sexy, ha il suo perché"

Essendo al timone di Battiti Live, Ilary Blasi si è lasciata andare ad alcuni commenti sui cantanti del momento. E in particolare su Achille Lauro: "È sexy, ha un suo perché, uno sguardo intrigante". Poi ha continuato: "Il tormentone è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, visto che è la sigla di Battiti Live, ma mi piace anche Oh ma di Rocco Hunt e Noemi".