video suggerito

Si chiude la guerra dei Rolex tra Totti e Ilary: previsto “l’affido condiviso” dei preziosi orologi Si chiude la guerra dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella causa di divorzio tra i due. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, gli ex coniugi avranno “l’affido condiviso” della preziosa collezione di orologi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivata alla fase finale la guerra dei famosi Rolex oggetto di contesa nel divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella giornata di martedì 8 luglio arriva la sentenza conclusiva del Tribunale di Roma che vede per gli ex coniugi un "affido condiviso" dei beni di lusso, che quindi devono restare a disposizione di entrambi.

La sentenza definitiva sui Rolex

Stando a quanto stabilito dal Tribunale civile di Roma, che va a confermare quanto dichiarato in via interlocutore nel 2023, Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno condividere la collezione di Rolex, come riportato da Ansa. Dopo la fine del loro matrimonio gli orologi, di grande valore erano rimasti nelle mani della conduttrice, sebbene l'ex Capitano della Roma li avesse più volte reclamati, sostenendo che gli oggetti di lusso appartenessero a lui. Dopo la decisione del giudice, quindi, sarà necessario che le parti trovino un accordo per la condivisione degli orologi. Conclusasi questa fase, però, per i due resta aperta la possibilità di impugnare il provvedimento.

La contesa sulla collezione di Rolex

Nel 2023 era stato deciso, dopo un anno e quattro mesi di accesa disputa, che i Rolex fossero ricollocati in un luogo che fosse accessibile ad entrambi i coniugi. Ad ottobre 2023, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi si erano dati appuntamento in una banca dell'Eur, accompagnati dall'avvocato di lei, Alessandro Simeone, il legale di lui, Antonio Conte e, infine, l'addetto alle cassette di sicurezza. Vi era stata, inoltre, anche una querelle circa il numero di orologi. La collezione, del valore di oltre un milione di euro, ne prevedeva almeno 12, di cui la conduttrice rivendicava il possesso di due massimo quattro pezzi, mentre il calciatore ne reclamava almeno sette, forse otto, sebbene non fosse in possesso di tutti i documenti necessari che ne attestassero l'appartenenza. Ora, però, secondo quanto deciso dal giudice, tutti gli esemplari sono a disposizione di entrambi.