Francesco Totti rinnega il “Sei unica” a Ilary Blasi: “Era per la curva”, ma in passato ne aveva parlato diversamente

Francesco Totti rinnega la storica frase dedicata a Ilary Blasi all’inizio della loro storia d’amore. “Era per la Curva”, dice oggi l’ex capitano della Roma. Un racconto che smentisce quanto lui stesso aveva sempre sostenuto negli anni e che tradisce, soprattutto, la rabbia mai del tutto superata nei confronti della sua ex moglie.

Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi all’inizio della loro storia d’amore. Intervistato dal collega Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex capitano della Roma ha riscritto la vicenda di quella maglietta che è stata a lungo simbolo del suo legame con la madre dei suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Quel “Sei unica” rivoltole dopo un gol servì a Francesco per far capitolare quella che da mesi era la donna dei suoi sogni.

Francesco Totti e la maglia per Ilary Blasi diventata un omaggio ai tifosi

“Quella dedica era rivolta ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva. Dicono fosse una dedica a qualcun altro? No, è un pensiero degli altri”: con queste parole Totti ha riscritto completamente la storia di quella dedica. Una storia che lui stesso aveva contribuito a costruire negli anni, rivendicando l’idea pensata per conquistare la donna che sarebbe diventata sua moglie.

La scelta di riscrivere quella vicenda tradisce una rabbia non ancora superata nei confronti di Ilary e dei motivi che hanno portato alla fine della loro storia. La conduttrice Mediaset ha più volte manifestato il desiderio di seppellire l’ascia di guerra, aprendo le porte al suo ex marito. Totti, invece, non sembrerebbe avere alcuna intenzione di raccogliere i diversi inviti alla pace ricevuti dalla sua ex.

Tra i motivi della rabbia di Totti anche il presunto tradimento con Cristiano Iovino

Ma che cosa si cela dietro il fastidio mai superato da Totti nei confronti della sua ex moglie? Ad allontanarlo definitivamente dalla donna che per oltre vent’anni è stata la sua compagna di vita potrebbe essere stato quel “caffè” mai metabolizzato con il personal trainer Cristiano Iovino, un presunto tradimento che Totti sostiene sia all’origine della decisione di separarsi.

Ilary ha sempre negato di avere tradito l’ex marito, limitandosi a parlare di una conoscenza superficiale con Iovino, nata solo per curiosità e mai sfociata nella sfera sentimentale. Una versione che il personal trainer ha smentito in un’intervista, dichiarando che quella con Blasi sarebbe stata una vera e propria relazione.