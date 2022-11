Chi è Bastian, l’imprenditore tedesco che ha conquistato Ilary Blasi dopo Francesco Totti Il suo nome è Bastian, è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Il suo profilo Instagram è bas.mupe è conta poco più di mille followers. Non si sa altro dell’uomo che ha conquistato Ilary Blasi dopo la separazione dal marito Francesco Totti, felicemente fidanzato con Noemi Bocchi.

Il suo nome è Bastian, è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte ed essendo fuori dai giri del gossip nostrano non saprebbe nulla della vita di Ilary Blasi. Il suo profilo Instagram è bas.mupe, conta poco più di mille followers ed è chiuso, impossibile da visionare se non previa richiesta. Non si sa altro dell'uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice dopo la separazione dal marito Francesco Totti, felicemente fidanzato con Noemi Bocchi.

Dove hanno trascorso il weekend Ilary e Bastian

Il suo nome e qualche dettaglio arrivano direttamente da un lancio in anteprima del settimanale Chi, che probabilmente ha ricevuto qualcosa di più di una soffiata. Nelle foto di Ilary Blasi e Sebastian in aeroporto a Zurigo emerge un'atmosfera distesa, molto intima, speculare al weekend romantico trascorso al The Dolder Grand (come riporta il settimanale in edicola da domani 30 novembre), hotel esclusivo con Spa di lusso con suite fino a 14 mila euro a notte.

Il profilo Instagram di Bastian

Che lavoro fa Bastian e dove vive

Non è noto il campo professionale in cui opera l'uomo, che vive a Francoforte ma non è escluso che si sposti per lavoro, né dove lo abbia conosciuto, si sa solo che la relazione vive le sue prime emozioni, essendo nata da poco. La scelta di uscire fuori dai confini nazionali per godere insieme di qualche giorno di relax non ha pagato in termini di privacy. Situazione diversa per Francesco Totti, che ormai vive il suo rapporto con Noemi Bocchi sotto la luce del sole. I due hanno sfilato sul primo red carpet insieme al Globe Soccer Awards di Dubai, ufficializzando a tutti gli effetti l'amore sbocciato nel corso di questo anno turbolento.

Ilary Blasi con Alessio La Padula e Antonino Spinalbese

I flirt attribuiti a Ilary Blasi fino ad oggi

I gossip finora attribuiti a Ilary Blasi non hanno trovato riscontro: non sono Cristiano Iovino, Alessio La Padula, Antonino Spinalbese e nemmeno il celebre attore Luca Marinelli, nome più surreale di tutti, ad avere un posto speciale nella vita della nota conduttrice. Tutti questi flirt si sono susseguiti nel disperato tentativo di trovarle un nuovo fidanzato, che alla fine pare si trovi al di fuori del radar dei paparazzi nazionali. Eccetto, ovviamente, quelli di Alfonso Signorini.