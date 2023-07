Ilary Blasi in Brasile non viaggia da sola: le foto a Rio de Janeiro con Bastian Muller Ilary Blasi pubblica la prima foto della vacanza in Brasile con Bastian Muller. Dopo i rumors che parlavano di una presunta crisi, la coppia si mostra sorridente su Instagram dal Pan de Azucar di Rio De Janeiro.

A cura di Gaia Martino

Con un selfie condiviso nelle ultime ore su Instagram, Ilary Blasi ha svelato il mistero che aleggiava intorno alla sua vacanza in Brasile. Nessuna crisi con Bastian Muller, né viaggio in solitaria: la conduttrice dopo l‘Isola dei Famosi è volata a Rio de Janeiro con il compagno, imprenditore tedesco con il quale è impegnata da circa 8 mesi. Sorride tra le sue braccia con un panorama mozzafiato alle spalle: si sta godendo dei giorni di relax mentre i figli, Chanel, Isobel e Cristian, sono in America con il papà FrancescoTotti e la nuova fidanzata NoemiBocchi.

La vacanza di Ilary Blasi e Bastian Muller

Con una foto di coppia Ilary Blasi ha smentito le voci di crisi che circolavano intorno alla sua storia con Bastian Muller. Si trova con lui in Brasile, a Rio de Janeiro, per una vacanza in pieno relax. Dopo il video girato su un terrazzo con piscina a strapiombo sulla spiaggia, la coppia ha scattato una fotografia da "Pan de Azucar", uno dei monti più noti e turistici della città. Le immagini condivise su Instagram:

Fino a pochi giorni fa la conduttrice aveva pubblicato su Instagram foto che la ritraevano fuori dall'Italia senza mai mostrare il suo accompagnatore. Con selfie, paesaggi e drink esotici Ilary Blasi aveva condiviso con i fan il meritato relax dopo la chiusura dell'Isola dei Famosi – conclusasi con la vittoria di Marco Mazzoli – il cui futuro, al momento, potrebbe essere in bilico.

In dubbio il ritorno de L'Isola dei Famosi nella prossima stagione

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, sembrerebbe prendere forma l'ipotesi di un anno sabbatico dalla tv per la conduttrice romana che poche settimane fa ha chiuso la 17esima edizione dell'Isola. È apparso in dubbio il ritorno del reality nella prossima stagione, seppur sia stato nominato, così come quello della Blasi, assente invece tra i nomi protagonisti del nuovo piano televisivo.