Noemi Bocchi con Chanel e i figli di Totti a Hollywood, le vacanze formato famiglia del Capitano Vacanze formato famiglia per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. Il Capitano si trova a Hollywood insieme alla fidanzata e ai figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi. Presenti anche i bambini di Noemi.

A cura di Stefania Rocco

Vacanze formato famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il Capitano è volato a Hollywood insieme alla compagna e ai loro figli. Da un lato Cristian, Chanel e Isabel, dall’altro i bambini nati dal legame tra Noemi e l’ex marito Mario Caucci. La famiglia al gran completo è volata negli Stati Uniti per trascorrere qualche giorno all’insegna dell’avventura e della scoperta. Come dimostrano le Instagram story postate sui social da Chanel, Noemi e Totti, il gruppo è prima volato a visitare la Hollywood Sign, l’enorme scritta “Hollywood” che compare sul Mount Lee alle spalle di Los Angeles, per poi dirigersi sulla Walk of fame e, per concludere la giornata, negli Universal Studios.

L’arrivo della famiglia Totti/Bocchi in America

Le foto condivise da Chanel Totti

La famiglia di Francesco Totti e quella di Noemi Bocchi sono arrivate negli Stati Uniti ieri, venerdì 30 giugno. Dopo avere cenato all’interno del ristorante N10 di proprietà di Alessandro Del Piero, hanno iniziato a esplorare parte di quanto il lato più turistico dell’America del Nord ha da offrire. È stato Totti a condividere sui social le prime foto di questo viaggio: nella prima compare insieme ai suoi tre figli, nella seconda appare abbracciato alla compagna Noemi. Bocchi ha ricondiviso sul suo profilo la foto scattata da Totti per poi aggiungerne un’altra in cui compaiono i suoi due figli.

Totti e Noemi Bocchi, il clima familiare è disteso

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono riusciti nell’impresa di rendere disteso il clima familiare, favorendo l’incontro tra due nuclei familiari differenti. La decisione di condividere sui social gli scatti della vacanza negli Stati Uniti appare andare proprio in questo senso: si tratta della dimostrazione, da parte del Capitano, dell’impegno profuso per avvicinare tra loro due minori apparentemente distanti. Un esperimento che, a giudicare dalle foto comparse di recente sui social, sarebbe da ritenersi riuscito.