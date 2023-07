A Totti e Noemi Bocchi le chiavi della Cappella Sistina, la visita privata ai Musei Vaticani Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ricevuto da Gianni Creail le chiavi della Cappella Sistina per una visita privata ai Musei Vaticani. Le foto sono state condivise dalla coppia sui social.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti e Noemi Bocchi turisti a Roma. Rientrati dagli Stati Uniti dopo le vacanze in famiglia insieme ai loro figli, il calciatore e la compagna hanno deciso di visitare la città del cuore di entrambi come una coppia di turisti. Poche ore fa, l’ex capitano della Roma ha ricevuto da Gianni Crea, il clavigero dei Musei Vaticani, le chiavi della Capella Sistina per una visita privata realizzata insieme a un gruppo di amici. A mostrare il momento sui social è stata Noemi che ha caricato tra le sue Instagram stories la foto in cui stringe emozionata la chiave di accesso a uno dei luoghi più suggestivi del mondo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi turisti a Roma

Ormai non più timorosi di mostrare pubblicamente la loro vita di coppia, Totti e Noemi hanno pubblicato sui social le foto dei momenti migliori della loro giornata da turisti a Roma. Prima la visita alla Cappella Sistina e dopo la posa da innamorati sullo sfondo del panorama mozzafiato offerto dalla città.

Le vacanze americane di Totti e Noemi Bocchi

Francesco e Noemi sono reduci da un viaggio negli Stati Uniti. La coppia era partita alla volta di Hollywood insieme ai figli: Cristian, Chanel e Isabel per Francesco, e i bambini nati dal legame con Mario Caucci per Noemi. Si tratta della prima vacanza in famiglia per la coppia che ha ormai ufficializzato la relazione. Intanto, in tribunale, continua la battaglia legale che vede l’ex capitano della Roma contrapposto alla ex moglie Ilary Blasi. I due ex coniugi non sono ancora riusciti a trovare alcun punto di incontro e i rapporti tra loro sembrerebbero essere inesistenti. Procede a gonfie vele, invece, la vita sentimentale della conduttrice dell’Isola dei famosi, sempre più innamorata del suo Bastian Muller con il quale si è ritagliata una romantica vacanza a due in Brasile alla fine di giugno.