Francesco Totti alla comunione del figlio di Noemi Bocchi: “Nella coppia si respira clima di nozze” Francesco Totti è stato paparazzato da Chi in occasione della prima comunione di Tommaso, il figlio che Noemi Bocchi ha avuto con l’ex marito Mario Caucci. “Si respira un clima di nozze”, fa sapere il settimanale a proposito della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre di più una famiglia. L'ex Capitano della Roma è stato paparazzato da Chi in occasione della prima comunione di Tommaso, il figlio che lei ha avuto con l'ex marito Mario Caucci. "Si respira un clima di nozze", fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche se il divorzio tra Totti e Ilary Blasi non è ancora stato definito del tutto.

Francesco Totti alla Comunione del figlio di Noemi Bocchi: le foto

Come mostrano gli scatti, Totti ha partecipato alla festa per la Prima Comunione di Tommaso, il figlio che Noemi Bocchi ha avuto con l'ex marito. Il pranzo in famiglia si è tenuto al ristorante L'isola del Pescatore a Santa Severa, fuori Roma, e hanno partecipato i parenti più stretti del piccolo festeggiato. Il calciatore ha creato una certa complicità e affinità con i suoceri, che lo hanno accolto come un figlio. E anche Tommaso appare felice di averlo al suo fianco, così come Noemi. Tra Totti e Bocchi l'amore procede a gonfie vele tanto che, secondo il settimanale Chi, "si respira un clima di nozze".

Foto da Chi

L'amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti

Fra Francesco Totti e Noemi l'amore è nato in periodo piuttosto particolare delle rispettive vite: per lei quando il matrimonio con Mario Caucci era già finito, per lui quando quello con Ilary Blasi era ormai tramontato. Ad oggi, i due ex coniugi hanno avviato le pratiche per il divorzio, che è in attesa di essere definito e di diventare ufficiale. Nel frattempo, l'ex Capitano della Roma ha ritrovato la felicità e ha ‘unito' la sua famiglia con quella dell'attuale compagna in modo del tutto naturale. Pare, infatti, che il primo incontro tra Chanel, Isabel e Cristian con i figli di Noemi Bocchi sia avvenuto quando i due erano agli inizi della frequentazione. Addirittura, sarebbe stata proprio la figlia a rivelare (indirettamente) a mamma Ilary Blasi che il papà la tradiva, frequentando un'altra donna.