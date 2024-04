Chi è Valentina Magazzù, moglie di Francesco Benigno e madre del suo ultimo figlio

video suggerito

Valentina Magazzù è la moglie di Francesco Benigno: 43 anni, di Palermo, è un'attrice e volto televisivo. Ha sposato l'attore nel 2021 e nel 2023 è nato il loro primo figlio insieme, Giovanni Roderico Tiago.

A cura di Gaia Martino

Valentina Magazzù è la moglie di Francesco Benigno, attore scelto per la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, escluso dal gioco mercoledì 17 aprile a seguito di una lite con un naufrago. Ha conosciuto la sua dolce metà ai casting per un suo film: stanno insieme da 10 anni, nel 2021 si sono sposati e lo scorso anno hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Giovanni Roderico Tiago. L'attore, prima di conoscere Valentina Magazzù, era già diventato papà di Giuseppe e Manuel, nati da precedenti relazioni.

Chi è Valentina Magazzù, attrice e moglie di Francesco Benigno

Classe 1981, Valentina Magazzù è originaria di Palermo. Ha studiato a Roma per diventare attrice, a Palermo ha poi condotto alcuni programmi come ‘Allo specchio' prima di approdare, come attrice, nel film Il colore del dolore. Ha recitato anche in Boris Giuliano di Ricky Tognazzi, miniserie andata in onda su Rai1, e in Il buonista – I radical chic. Non sembrerebbe essere presente sui social: nei numerosi scatti pubblicati dal marito Francesco Benigno non è presente il suo tag. "Quanto ti amo" scrisse l'attore nel 2023 a corredo di una foto di coppia.

L’incontro sul set, il corteggiamento e la storia d’amore

Ospiti in coppia da Caterina Balivo a Vieni da me, nel 2020, raccontarono i dettagli del loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti ai casting del mio film. Quando l'ho guardata negli occhi mi ha trasmesso quello che pensavo di non trovare mai più nella mia vita. Non c'era il ruolo per lei nel mio film, ma le dissi che avrei scritto qualcosa pur di farla partecipare. Abbiamo iniziato a frequentarci, per 8 mesi siamo stati solo amici. Lei non voleva darmi neanche un bacio. Più mi rifiutava, più ero attratto da lei" svelò l'attore.

Con cura e pazienza è riuscito a conquistarla e da allora non si sono mai più separati.

Il matrimonio e la nascita del figlio nel 2023

Francesco Benigno e Valentina Magazzù si sono sposati il 29 giugno del 2021 a Palermo, dopo 7 anni di fidanzamento. Nel 2023 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Giovanni Roderico Tiago, un fratellino per Giuseppe e Manuel, figli dell'attore nati da precedenti relazioni che lo hanno reso anche nonno.