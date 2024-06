video suggerito

Aras Senol è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2024

A cura di Gaia Martino

Aras Senol, attore turco noto per il suo ruolo nella soap turca Terra Amara, è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2024. Nella finale di mercoledì 5 giugno 2024 il naufrago ha conquistato il montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Al secondo posto Samuel Peron, Edoardo Stoppa al terzo. Aras Senol ha vinto l'edizione grazie ai voti del pubblico che lo hanno premiato per il suo impegno in Honduras.

Aras Senol ha vinto l’Isola dei famosi 2024 e il montepremi di 100.000 euro

Aras Senol ha conquistato la vittoria all'Isola dei Famosi 2024 e il montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro. L'attore ha dichiarato di voler donare la metà del premio alla fondazione di Giulio Cecchettin. È stato il pubblico da casa, tramite televoto, a decidere il vincitore dell'edizione. Al secondo posto si è classificato Samuel Peron, al terzo Edoardo Stoppa. Queste le percentuali di voto: l’attore turco primo classificato con il 69% dei voti contro il 31% per il ballerino, secondo classificato.

Cos’è successo durante la finale dell’Isola dei Famosi 2024

Nella finale dell'Isola dei Famosi in onda ieri, mercoledì 5 giugno 2024, in prima serata su Canale5, i naufraghi hanno ricevuto una sorpresa dai loro cari. Dopo mesi di lontananza, hanno potuto riabbracciare sulle spiagge dell'Honduras le loro mogli, compagne e familiari. La puntata è iniziata con il primo eliminato, Edoardo Franco, naufrago che ha perso al televoto contro Aras. Prima di abbandonare l'Isola, ha incontrato il suo papà che si è finto un cameraman. Matilde Brandi ha poi fatto il suo ingresso in studio e ha potuto riabbracciare il compagno Francesco Tafanelli. Artur ha ascoltato le tenere parole della sua mamma, poi Juliana Moreira e Tania Bambaci si sono sfidate per amore dei loro compagni, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. A metà puntata, è arrivato l'esito del secondo televoto che ha visto Artur eliminato dal pubblico.