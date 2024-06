video suggerito

La sorpresa per Edoardo Franco dal padre Enrico: "Ho tagliato anche io i capelli per lui" Edoardo Franco è stato il primo naufrago eliminato nella finale dell'Isola. Prima di lasciare l'Honduras, però, ha ricevuto una sorpresa dal padre Enrico.

A cura di Gaia Martino

Nel corso della finale dell'Isola dei Famosi 2024 in onda questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, Edoardo Franco è stato il primo naufrago eliminato. Ha perso al televoto contro Aras ma, prima di abbandonare l'Honduras, ha avuto una sorpresa dal padre, Enrico, che si è finto un cameraman prima di rivelare la sua identità. Tra le lacrime i due si sono abbracciati prima di scherzare con Vladimir Luxuria dallo studio e far sorridere i telespettatori. Poi insieme hanno lasciato l'Isola, a bordo della tradizionale barchetta.

Le parole di Edoardo Franco prima di abbracciare il padre

Edoardo Franco nella finale dell'Isola dei Famosi ha perso al televoto contro Aras ed è stato il primo naufrago eliminato nel corso dell'ultima puntata del reality. Ha interrotto la sua avventura in Honduras a pochissimi passi dalla vittoria. Si è detto contento di aver partecipato, "L'Isola non mi mancherà", ha poi aggiunto. Elenoire Casalegno, dopo i ringraziamenti, l'ha invitato a parlare davanti a una telecamera. Lo chef si è avvicinato al cameraman e subito dopo si è accorto che dietro la telecamera c'era il suo papà.

In lacrime lo ha abbracciato forte. "Ho tagliato i capelli il giorno dopo che li ha tagliati lui, era giusto. Poi ricrescono i capelli. La mia famiglia è bellissima, è la mia vittoria. Lui lo dimostra sempre. Anche la Stefi in studio, grazie per l'opportunità" ha dichiarato il padre del naufrago. "Queste cose me le ha dette in varie occasioni. Oltre alla rasatura, abbiamo la stessa testa, non dico di cosa. Mi ha fatto lui e sono felice che mi ha fatto lui" ha aggiunto Edoardo Franco visibilmente commosso. Ha fatto emozionare tutti, anche Aras che non è riuscito a trattenere le lacrime. "Ti vogliamo bene, Edoardo. Grazie" ha aggiunto Vladimir Luxuria, la conduttrice del reality, dallo studio, prima di invitare padre e figlio a salire sulla barchetta e lasciare l'Isola.