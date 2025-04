Veronica Gentili conduttrice a L’Isola dei Famosi 2025, il commento di Vladimir Luxuria

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi cambia volto e da maggio. Come comunicato da Mediaset, il programma sarà condotto da Veronica Gentili, che raccoglie l'erdità di Vladimir Luxuria, incaricata di succedere a Ilary Blasi nella scorsa edizione del reality. Un cambio alla conduzione di cui si è discusso per settimane, mentre sembrava in bilico la produzione stessa di una nuova edizione del programma.

Luxuria parla di Veronica Gentili

Gentili è quindi chiamata a dare una nuova identità a un reality che nelle ultime edizioni ha faticato e non poco. A fare gli auguri a Veronica Gentili è stata proprio Vladimir Luxuria, che ha parlato della nuova presentatrice dell'Isola dei Famosi a Novella 2000: "Ho incontrato di recente Veronica Gentili perché sono stata ospite al programma che conduce, Le Iene, e ci siamo anche abbracciate, le ho fatto davvero i complimenti e io sono molto contenta. Trovo che lei sia una donna molto intelligente e che sarà veramente capace, lo dico proprio con sincerità". Alla domanda su possibili suggerimenti da dare alla collega, Luxuria ha sospeso il giudizio: "Non ho consigli da darle, se non uno: divertiti. Non sarà facile: è un programma molto impegnativo”.

Quando inizia L'Isola dei Famosi

Intanto sono in corso i preparativi per nuova edizione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che al momento non ha ancora un cast definito. Si parla della possibilità che nel ruolo di opinionista ci sia Simona Ventura, per lei sarebbe un nuovo ritorno nel programma che aveva lanciato lei stessa da conduttrice, prima di tornarci come concorrente nelle scorse edizioni. Quanto alla data di partenza, come anticipato da Fanpage.it, la nuova edizione dell'Isola dovrebbe prendere il via mercoledì 7 maggio. La partenza a primavera inoltrata del reality rappresenta una novità sostanziale per quel che riguarda la collocazione, a cavallo tra la primavera e l'estate. Così L'Isola dei Famosi farebbe sostanzialmente da ponte tra la stagione regolare e l'estate di Canale 5, con la finestra di Temptation Island.