Loredana Cannata dimessa dall’ospedale: “Ricomincio a vivere anche se ho paura”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Loredana Cannata è stata dimessa dall'ospedale. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi 2025 ha dato la bella notizia sui social. Ancora comprensibilmente provata dall'incidente accaduto durante la finale del reality, ha fatto sapere che la TAC è andata bene: "Sono finalmente tornata a casa. La TAC è andata bene, quindi mi hanno dimessa". Poi, ha replicato agli animalisti e ai vegani che l'hanno attaccata.

Come sta Loredana Cannata dopo l'incidente all'Isola e il ricovero

Loredana Cannata, in un video pubblicato su Instagram, ha ringraziato i medici e tutto il personale sanitario: "Ho sentito l'amore e l'umanità con cui vengono trattati i pazienti". Poi ha espresso la sua gratitudine per tutti coloro che le hanno espresso vicinanza, sostegno e affetto. Ha ringraziato anche il regista Ferzan Özpetek: "È stato di una vicinanza e di un calore straordinari". Ha confidato di avere ancora paura:

Finalmente sono tornata a comprare le paste vegane. Una l'ho già mangiata. Ricomincio a vivere un po', anche se ho paura di dovermene andare di nuovo, come è successo l'altra volta dopo tre ore a casa. Adesso mangio, sto con i gatti e mi riprendo un po'. Dovrò fare altri esami, ma li potrò fare andando e tornando a casa.

La replica agli animalisti e ai vegani che l'hanno attaccata

Loredana Cannata ha raccontato di essere stata aspramente criticata da animalisti e vegani perché – durante una prova ricompensa – ha portato "ricompense carnivore" come le polpette ai suoi compagni di avventura, tenendo per sé "le ricompense in chiave vegetale". L'hanno accusata di "aver tradito gli animali". L'ex naufraga ha spiegato di avere tentato di preservare il dialogo con gli onnivori perché "attaccare porta l’altro sulla difensiva e la chiusura all’ascolto". E ha concluso: