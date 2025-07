video suggerito

Loredana Cannata sull’incidente durante l’apnea all’Isola: “Avrei legato i capelli se solo me l’avessero detto” Loredana Cannata è ancora ricoverata dopo essere rientrata in Italia dall’Isola dei Famosi. La naufraga è in attesa dell’esito di alcuni esami: “Stamattina mi hanno fatto una tac alle coronarie, i risultati saranno pronti domani”. Poi è tornata a parlare dell’incidente durante la prova apnea, in cui è rimasta incastrata sott’acqua: “Avrei legato i capelli se qualcuno me l’avesse detto”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Loredana Cannata è ancora ricoverata dopo l'Isola dei Famosi. Rientrata in Italia, la naufraga aveva annunciato di essere in ospedale in seguito ad alcune "difficoltà respiratorie", precisando come la prova di apnea avesse avuto delle conseguenze sulla sua salute. Durante la finale, nel tentativo di rimanere il maggior tempo possibile sott'acqua, è rimasta incastrata con i capelli non riuscendo a risalire. In un lungo post su Instagram, ha spiegato come sta oggi e il motivo per il quale non si è raccolta i capelli durante la competizione.

Come sta Loredana Cannata ancora ricoverata in ospedale

Loredana Cannata è ancora ricoverata all'ospedale Isola Tiberina a Roma ed è in attesa dell'esito degli esami prima di essere dimessa. "Stamattina mi hanno fatto una tac alle coronarie, i risultati saranno pronti domani", ha scritto in un post pubblicato su Instagram. E ha scherzato: "Nella sala proiettavano immagini rilassanti, c’era la foto del mare e ho detto che non era proprio l’ideale, hanno messo la foto di un bosco". La naufraga era stata portata in ospedale poco dopo il rientro dall'Honduras, spiegando di essersi sentita male e che l'incidente durante la prova di apnea aveva avuto delle conseguenze sul suo corpo.

Perché ha indossato una benda sull'occhio all'Isola

Nel lungo post pubblicato su Instagram, la naufraga ha anche spiegato perché in Honduras ha indossato per diverso tempo una benda sull'occhio, dopo aver letto diversi commenti che volevano capirne il motivo. "Una sera, esplorando al chiaro di luna, per andare sotto a un albero, ho preso in pieno un ramo basso che usciva e che mi ha sfondato l’occhio", ha raccontato. E ha aggiunto: "L’occhio è stato iniettato di sangue per giorni. Fu proprio Mirko Frezza a consigliarmi di bendarlo, e per questo lo ringrazio, anche se poi mi accusò di giocare a fare la pirata, come se la benda non servisse, e invece proteggeva l’occhio da vento, fumo e sabbia".

"Avrei legato i capelli durante la prova apnea se me l'avessero detto"

Loredana Cannata ha anche parlato dei suoi capelli, che durante la prova apnea all'Isola dei Famosi sono rimasti incastrati alla sbarra della gabbia posizionata sott'acqua, impedendole di uscire per respirare e mettendo a rischio la sua salute. "Per me i capelli sciolti rappresentano la libertà, non sopporto di tenerli legati, ma li ho legati in alcune prove, quando ho pensato che servisse, quando potevano disturbare la vista", ha spiegato. E, riguardo alla prova apnea, ha precisato: "Non avevo idea che fosse importante legarli, e certo l’avrei fatto se solo avessi immaginato o qualcuno me lo avesse riferito, ma gli occhialini tenevano già a posto i capelli sopra, non mi andavano davanti agli occhi, pensavo che questo bastasse. Spero che questo incidente sia stato occasione di riflessione e informazione, per imparare o ricordare alcune preziose misure di sicurezza in acqua, sia per gli adulti che, soprattutto, per i bambini".