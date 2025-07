video suggerito

Attimi di paura all'Isola, Loredana Cannata resta incastrata sott'acqua durante la prova apnea: lo staff la salva Attimi di panico durante la finale dell'Isola dei Famosi: Loredana Cannata, durante la prova apnea, è rimasta incastrata sott'acqua. Lo staff è corso in suo soccorso per permetterle di risalire a galla. "Ho pensato che non ce l'avrei fatta", le parole.

A cura di Gaia Martino

Nel corso della puntata finale dell'Isola dei Famosi 2025 si è verificato un incidente in acqua, durante la prova apena di Loredana Cannata. La naufraga era in apnea per superare il record di 1 minuto e 30 secondi quando i suoi capelli si sono incastrati alla sbarra della gabbia a cui si era aggrappata. Lo staff del reality è corso in suo soccorso per metterla in salvo.

Cosa è successo sott'acqua a Loredana Cannata

La prova apnea di Loredana Cannata ha fatto spaventare tutti. La naufraga dell'Isola dei Famosi mentre era sott'acqua nel tentativo di superare la prova, è rimasta incastrata con i capelli alla sbarra della gabbia posizionata per permetterle di mantenersi. Lo staff del reality è subito intervenuto per farla risalire a galla. Una volta fuori dall'acqua, dopo secondi di panico, la concorrente ha dichiarato: "Sto bene". Ha spiegato poi cosa è successo nel dettaglio:

Si erano incastrati i capelli. Pensavo di non farcela, stavo cercando di tornare su. Prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela. Ma ho superato la prova. Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Cercavo di prendere aria ma mancava poco, non riuscivo a uscire dall'acqua.

Una volta in spiaggia, ha accusato un dolore alla testa: "Battevo la testa contro la sbarra della gabbia, mi è venuto un bozzolo dietro alla testa" ha spiegato. Dopo gli attimi di panico, Pierpaolo Pretelli ha commentato: "Grande squadra dietro alle telecamere, che tempismo". Anche Veronica Gentili si è spaventata molto: "Ci siamo terrorizzati, menomale che è arrivato subito l'aiuto".

La sorpresa per Loredana Cannata prima della prova

Loredana Cannata prima dell'incidente aveva rivisto in video suo nipote Kyle. Durante la visione del filmato, è scoppiata in lacrime: "Lo amo infinitamente, è uno dei più grandi regali che ci ha fatto la vita. Ci da tanta forza, tanta gioia e i miei genitori che non pensavano di diventare nonni, lo sono diventati" ha raccontato prima di svelare di aver deciso di partecipare al programma per potergli offrire le cure di cui ha bisogno. "Sono partita per lui, perché lui non ci vede a un occhio, all'altro ci vede pochissimo. Potrebbe non mantenere la vista, voglio guadagnare per portare tutti a Roma, perché ci sono i mezzi pubblici, il medico che lo cura al Gemelli. Sono qui per lui, per dargli più possibilità", le parole.