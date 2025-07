Paolo Vallesi: “All’Isola Teresanna è stata irrispettosa. La mia proposta di matrimonio non era strategica”

In un’intervista Paolo Vallesi racconta un episodio in cui Teresanna Pugliese è stata irrispettosa nei confronti dei naufraghi. Rivela, poi, il perché abbia scelto di chiedere alla sua compagna di sposarlo in diretta tv.

Paolo Vallesi si racconta in un'intervista e parla della sua esperienza come naufrago all'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del reality rivela come ha vissuto i momenti complessi nel corso del programma e perché ha scelto di chiedere alla sua compagna di sposarlo nel giorno della finale.

Paolo Vallesi: "Tornare alla normalità dopo l'Isola è stato traumatico"

Intervistato da SuperGuida Tv, Paolo Vallesi, nonostante i dubbi iniziali se partecipare o meno all'Isola dei Famosi, fa dell'esperienza nella trasmissione un bilancio meraviglioso. Tra i momenti più complessi, quelli legati alle restrizioni alimentari: "Fino a quando ho scoperto che il corpo umano si abitua bene a qualsiasi cosa le dai e se la fa passare".

Al termine del reality, diversi naufraghi hanno affrontato problemi fisici, anche per Vallesi è stato lo stesso: "Attualmente ho un tutore al ginocchio perché ho un edema sotto la rotula. Il ritorno alla quotidianità è stato traumatico soprattutto a livello di dieta. È difficile tornare alla vita di tutti i giorni perché il corpo si è ormai abituato a non mangiare o a mangiare il minimo e quindi ogni minima cosa in più l’abbiamo pagata". Come gli altri, anche lui ha passato notti insonni, conseguenze che testimoniano l'assoluta "realtà" di un programma in cui non c'è "nulla di finto". "Nel mio caso ho anche beneficiato di questo detox forzato, ho perso 12 kg e il corpo si è purificato di ogni scoria tossica" aggiunge.

Paolo Vallesi: "Teresanna Pugliese in un'occasione non è stata rispettosa"

A proposito dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, Vallesi descrive Teresanna come la "più stratega": "Bella persona e bellissima donna ma rispetto agli altri si è messa in mostra davanti le telecamere e a me questo tipo di atteggiamento mi piace poco". In particolare, menziona un episodio in cui la concorrente ha fatto durare meno il turno per controllare che il fuoco rimanesse acceso:

Una notte non dormivo perché soffro di insonnia. Mentre gli altri assolvevano il loro compito rispettando il turno orario, Teresanna è stata due minuti e poi è andata a svegliare la persona che avrebbe dovuto coprire il turno successivo senza chiedergli un favore ma dicendogli piuttosto che aveva già fatto il suo turno. Per me questa è stata una mancanza di rispetto verso gli altri.

Durante la finale, ha chiesto alla compagna Sara Flaherty di sposarlo. "Non si immaginava niente ma neanche pensava che potessi fare una cosa del genere. Infatti quando poi le ho fatto la proposta è apparsa imbarazzata, quasi indispettita ma si è poi commossa – rivela – Ho maturato questa idea nei due mesi che sono stato sull'Isola". Le motivazioni sulla sua scelta sono legate all'idea che fosse "un'occasione unica, irripetibile", perché non sarebbe mai andata in un altro programma televisivo a parlare del loro amore: "il pubblico ha reagito positivamente come ho visto nei commenti perché ha capito che era un momento vero, autentico e che non c’era nulla di strategico". La data delle nozze non è ancora stata definita, il periodo sì: tra settembre e ottobre. "Mio figlio mi ha detto che era felice che mi sposavo con Sara. Il primo messaggio che ho ricevuto è stato il suo, mi ha scritto ‘è meraviglioso, siete bellissimi‘" conclude.