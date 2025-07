video suggerito

Proposta di matrimonio all’Isola, Paolo Vallesi sorprende la compagna Sara: “Sei la donna che amo, vuoi sposarmi?” Durante la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2025 Paolo Vallesi ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Sara. Il cantante al centro dello studio si è inginocchiato con l’anello: “L’Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Paolo Vallesi, durante la finale dell'Isola dei Famosi in onda stasera mercoledì 2 luglio su Canale5, ha chiesto alla compagna Sara Flaherty di sposarlo. La proposta di matrimonio è andata in scena dopo che il cantante si è esibito sulle note di una canzone scritta durante la sua esperienza in Honduras. Al centro dello studio ha aperto la scatola contenente l'anello: "Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo".

La proposta di matrimonio all'Isola dei Famosi

Dopo aver cantato al centro dello studio una canzone scritta durante la sua permanenza in Honduras, Paolo Vallesi si è inginocchiato davanti alla compagna Sara Flaherty per chiederle di sposarlo. I due si sono abbracciati, poi lui ha dichiarato: "Ho pensato a questo per due mesi. Sara spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L'Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo". La compagna, commossa, ha risposto con un sì: "Che domande, certo".

La storia d'amore tra Paolo Vallesi e Sara Flaherty

Paolo Vallesi è impegnato sentimentalmente con Sara Flaherty da tempo. Ha sempre mantenuto privata la sua vita privata: la donna è entrata nella sua vita dopo il matrimonio naufragato con Cinzia, madre di suo figlio Francesco. In un'intervista a Vanity Fair raccontò: "A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura". All'Isola, invece, ha parlato della sua attuale compagna, descrivendola come la donna della sua vita, proprio come ha dichiarato in puntata stasera, durante la finale del reality.