Isola dei famosi 2025, retroscena: Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli tra le papabili concorrenti Proseguono i provini per il cast de L'Isola dei Famosi 2025, ma tra i nomi papabili ci sarebbero Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli. La produzione, inoltre, sarebbe alla ricerca di un bel ragazzo da inserire tra i naufraghi: la direttiva – come spiegato da fonti vicine a Fanpage – è quella di trovare qualcuno che sia "simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone".

A cura di Sara Leombruno

Manca sempre meno all'inizio de L'Isola dei Famosi 2025, il reality che quest'anno sarà condotto da Veronica Gentili. I provini sono iniziati da mesi, ma il cast non è ancora completo e vige ancora il massimo riserbo sui futuri naufraghi, ma Fanpage.it è in grado di anticipare alcuni dei nomi papabili. Tra questi, ci sono quelli di Delia Duran e di Maria Luisa Jacobelli. Inoltre, la produzione sarebbe ancora alla ricerca di un bel ragazzo da inserire tra i concorrenti: la direttiva – come spiegato da fonti vicine – sarebbe quella di trovare qualcuno che sia "simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone", che partecipò all'edizione del 2023.

Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli nella rosa dei naufraghi

In questi giorni procedono i casting per la scelta dei naufraghi e fonti vicine a Fanpage riferiscono che tra i nomi papabili ci sarebbe quello di Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello: circa due settimane fa, la modella avrebbe fatto il provino e sarebbe piaciuta molto alla produzione: "C'è molto interesse nei suoi confronti", riferisce la fonte. Duran non avrebbe ancora firmato il contratto, così come nessuno degli altri concorrenti, per questioni burocratiche legate ai tempi tecnici per la stesura degli accordi.

I produttori, inoltre, starebbero cercando di inserire nel cast anche alcuni nomi forti. Tra questi, c'è quello di Maria Luisa Jacobelli, la giornalista che mesi fa ha dominato le pagine di gossip per le voci sulla presunta liaison con Francesco Totti. La sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere in modo indiretto Ilary Blasi, che per anni ha condotto il programma. Per questo motivo, nonostante il suo provino sia andato bene, la produzione ci starebbe "ancora pensando".

La produzione alla ricerca di "un bel ragazzo" da inserire nel cast

La stessa fonte spiega a Fanpage che, mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini. In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2023. "I casting sono iniziati a novembre ma, dopo quattro mesi di costanti selezioni, non lo hanno ancora trovato", spiega la fonte.

Luca Vetrone, ex concorrente del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi

Modelli, ex attori e influencer: chi ha partecipato ai casting non sarebbe ancora riuscito a convincere i produttori e quindi, al momento, le ricerche proseguono. Nel caso in cui nessuna personalità dovesse risultare idonea, la decisione potrebbe anche essere quella di rinunciare. Ad ogni modo, tempi si fanno sempre più stringenti visto che, come anticipato da Fanpage, la prima puntata potrebbe andare in onda già il 7 maggio.