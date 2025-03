Cambio di programmazione per Le Iene: Veronica Gentili potrà dedicarsi all’Isola dei famosi

video suggerito

Cambio di programmazione per Le Iene. Come riporta DavideMaggio.it, il programma condotto da Veronica Gentili rinuncerà presto al doppio appuntamento. In questo modo, la conduttrice potrà lavorare sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi, che la vede nella veste di conduttrice. Vediamo come cambierà la programmazione di Italia1.

Cambia la programmazione delle Iene

Il programma Le Iene rinuncia alla doppia puntata settimanale. Martedì 25 marzo andrà in onda l'ultimo appuntamento con lo spin-off Le Iene Show. Il programma condotto da Veronica Gentili, poi andrà in onda solo la domenica. La trasmissione si protrarrà fino a domenica 8 giugno, data in cui andrà in onda la puntata finale dell'edizione attualmente in corso. Così, la conduttrice avrà modo di concentrarsi anche sulla sua nuova avventura lavorativa: la conduzione dell'Isola dei famosi.

Veronica Gentili dopo le Iene è la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi

Veronica Gentili è la nuova conduttrice dell'Isola dei famosi 2025. La notizia è stata ufficializzata da Mediaset in queste ore. La nuova edizione del reality di Canale5 avrà inizio a maggio. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la data della prima puntata dovrebbe essere il 7 maggio. I naufraghi dovrebbero partire alla volta dell'Honduras domenica 4 maggio. Nel comunicato diramato da Mediaset, le motivazioni che hanno spinto l'azienda a puntare su Veronica Gentili per l'adventure game precedentemente condotto anche da Simona Ventura, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria:

La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.

In corso i casting per la scelta dei naufraghi. La rosa dei protagonisti non è stata ancora definita del tutto.