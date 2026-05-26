Perché Teo Mammucari era assente a Domenica In: “Nervosismo dopo un no ricevuto dalla Rai”

Spunta un retroscena sull’assenza di Teo Mammucari nella scorsa puntata di Domenica In. Il conduttore non si è presentato in studio e non è stato mai menzionato da Mara Venier. Alla base ci sarebbe del nervosismo da parte del conduttore per essersi visto rifiutare una proposta fatta alla Rai.

Nella puntata di Domenica In trasmessa domenica 24 maggio si è verificato un fatto bizzarro. Teo Mammucari, infatti, non si è presentato in studio per il consueto gioco da lui condotto. La situazione si è fatta quasi surreale quando è apparsa la grafica con la scritta La cassaforte di Teo, ma a occuparsi del quiz c'era Mara Venier. La conduttrice non ha fatto alcun riferimento Mammucari, né ha motivato la sua assenza. Qualche ore fa è emersa un'indiscrezione sul conto del comico.

Perché Teo Mammucari era assente a Domenica In. Secondo quanto sostiene Giuseppe Candela su Dagospia ci sarebbe un motivo ben preciso che avrebbe spinto il sessantunenne a non assolvere al suo lavoro. Il giornalista racconta un retroscena. Nella giornata di sabato 23 maggio, Mammucari si sarebbe presentato regolarmente alle prove di Domenica In. In quell'occasione avrebbe manifestato "grande nervosismo".

Teo Mammucari

Il suo stato d'animo, tuttavia, non sarebbe dipeso dal suo gruppo di lavoro. Dunque nessun attrito con Mara Venier, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Il nervosismo di Teo Mammucari sarebbe scaturito da presunte decisioni prese dalla Rai nei suoi confronti. In particolare, sembra che il conduttore abbia proposto all'azienda un "progetto estivo" e la risposta sarebbe stata negativa. Inoltre, sempre secondo quanto sostiene Dagospia, la Rai non avrebbe ancora ufficializzato le nuove puntate del programma Lo spaesato, condotto da Mammucari su Rai2, perché ci sarebbe l'intenzione di fermare la trasmissione per un po'.

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Teo Mammucari, dopo avere ricevuto queste spiacevoli notizie, avrebbe deciso di non presentarsi in diretta a Domenica In. Non resta che attendere domenica prossima per scoprire se sarà in studio e se deciderà di spiegare le sue ragioni. Intanto, si affievoliscono sempre di più le possibilità che faccia parte del cast della prossima stagione della trasmissione domenicale di Rai1.