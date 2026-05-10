Mara Venier e il tormentone del suo addio a Domenica In: “Noi non finiremo mai”

A Domenica In, Mara Venier scherza con Tommaso Cerno sui saluti finali: “Noi non finiremo mai”. Ma aveva detto a Fanpage.it che questa sarebbe stata la sua ultima stagione.

Basta una battuta, a volte, per riaprire un caso che sembrava chiuso. È successo oggi, domenica 10 maggio, nell'ultima parte di Domenica In, durante il blocco di cronaca condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, con ospiti in studio Salvo Sottile e Giovanna Botteri e in collegamento Vittorio Feltri.

Il momento dei saluti

Al momento dei congedi, Mara Venier saluta Salvo Sottile dandogli appuntamento alla settimana prossima. Sottile la corregge subito: "No, noi abbiamo finito, ci rivediamo a settembre." Un dettaglio apparentemente marginale, che però ha innescato la sequenza più chiacchierata della puntata. È Cerno a scoccare la freccia: "Noi non abbiamo ancora finito, vero?" e Mara sorride e risponde: "Noi non finiremo mai." Giovanna Botteri, dritto al punto, chiede: "È una dichiarazione questa?"

Poi arriva la pubblicità, e la domanda resta sospesa.

Il tormentone che non si chiude

Il riferimento sotteso è chiaro: si parla della possibilità che Mara Venier torni alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione, nonostante le sue stesse parole avessero lasciato intendere il contrario. Proprio a Fanpage.it, in un'intervista rilasciata durante il format YouTube Non è la Tv, la conduttrice aveva aperto uno spiraglio inedito sul suo futuro, lasciando intendere che quella del 2026 sarebbe stata la sua ultima conduzione.

Una presa di posizione cauta, ma significativa, costruita su anni di smentite mancate: "Ho sempre detto è l'ultima puntata e poi non è stato così", aveva ammesso lei stessa, "quest'anno non lo dico neanche." Un giro di parole che, paradossalmente, diceva tutto.

Scherzo o anticipazione?

Nulla vieta che la battuta di oggi fosse solo un modo per alleggerire i saluti di fine puntata, magari per ricordare che Domenica In proseguirà ufficialmente fino a fine maggio, inizio giugno. Il cast è ancora al lavoro, la stagione non è chiusa, e i toni erano dichiaratamente giocosi.

Eppure, in una trasmissione dove ogni parola pesa, dove il confine tra spontaneità e comunicazione strategica è perennemente labile, una frase come "noi non finiremo mai" non passa del tutto inosservata.