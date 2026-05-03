Luciana Littizzetto punge la Rai a Domenica In: “Fazio, siamo di nuovo qui. È già un avvicinamento”

Il ritorno di Luciana Littizzetto negli studi Rai si trasforma in un'occasione per una stoccata diplomatica. Durante l'intervista a Domenica In per la presentazione del suo romanzo, la comica ha ricevuto un messaggio a sorpresa da Fabio Fazio. La risposta del volto storico di Che Tempo Che Fa ("Siamo tornati in Rai, è già un avvicinamento") riapre simbolicamente il capitolo del discusso addio della coppia a Viale Mazzini.

La sorpresa di Fabio Fazio a Luciana Littizzetto

L'intervista con Mara Venier è stata interrotta da un contributo video inaspettato del conduttore di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, che con Luciana Littizzetto forma un sodalizio artistico ormai storico, ha scherzato sul nuovo ruolo di scrittrice della collega, pur ammettendo la qualità del suo lavoro: "So che c’è questo incontro segreto e non voglio disturbarvi. Mara, stai attenta perché adesso Luciana è scrittrice. Lei è parte di me, fisica: la percepisco come la cervicale. All’inizio pensavo che il libro se lo fosse fatto scrivere, poi leggendolo l’ho trovato intenso e leggero come lei. È riuscito bene", le parole in un video mandato in onda nel programma di Rai 1.

La frecciata della comica a Domenica In

La reazione della comica ha colpito dritto il nervo scoperto del loro trasloco televisivo verso Discovery, avvenuto ormai anni fa. Giocando sul fatto di essere di nuovo, seppur virtualmente, su Rai 1, ha esclamato: "Fabio, siamo in Rai di nuovo! Che emozione! A distanza, eh, perché siamo in collegamento. È già un avvicinamento". La battuta ha sottolineato il paradosso di vedere i due volti di punta del canale Nove nuovamente protagonisti nel pomeriggio domenicale della rete ammiraglia Rai, suscitando il sorriso di Mara Venier e l'applauso dello studio.

Nonostante il passaggio al Nove, avvenuto nel 2023 dopo mesi di polemiche, la presenza di Fazio e Littizzetto continua a essere percepita come una parte integrante della storia della Rai, difficile da archiviare anche per il servizio pubblico stesso.