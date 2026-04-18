Riccardo Rossi a Luisella Costamagna in diretta: “Rompi come sempre, una volta eravamo amici”

A La Vita in Diretta scintille tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna: lui la chiama “Lionella” e tira fuori il passato al Maurizio Costanzo Show. La diretta si scalda.

Momento di tensione nella tv del pomeriggio. È successo a La Vita in Diretta, venerdì 17 aprile, in uno scambio tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna che ha lasciato in studio un silenzio a metà tra l'imbarazzo e lo scherzo.

"Incollati al cellulare"

Il blocco si chiama "Incollati al cellulare" e Costamagna non ci pensa due volte: fa notare a Rossi che tiene il telefono in mano, in studio. Una battuta, in apparenza. Ma Rossi non la prende come tale. Si alza, si avvicina ad Alberto Matano, gli mostra il display: modalità aereo, nessuna connessione, nessuna colpa. Poi si gira verso la collega: "Guarda visto che rompi come sempre". Non pare un siparietto costruito. Il tono di Rossi sembra serio, pare quasi che abbia un conto in sospeso con la Costamagna.

"Lionella" e il passato al Costanzo Show

Costamagna replica di lasciare il suo telefono in camerino. Rossi non molla: "Guarda questa, ogni volta deve fare le pulci". E poi arriva il vero affondo, servito con il sorriso ma pesato con cura: chiama la conduttrice "Lionella" e chiude con una frase che sembra voler rivangare qualcosa dal passato: "Una volta eravamo amici al Maurizio Costanzo Show".

Come se avesse voluto dire che un tempo c'era un altro tipo di rapporto e che qualcosa è successo. L'amicizia citata non per nostalgia, ma per misurare la distanza che c'è adesso.

Matano a fare da arbitro

Alberto Matano ha assistito alla scena con il distacco di chi conosce il mestiere: ha incassato la "prova" del cellulare in modalità aereo senza commentare, lasciando che la scena si chiudesse da sola. Nella diretta, certi momenti è meglio non gonfiarli, e lui sa bene come condurre e disinnescare. Resta, comunque, un frame che sta già girando sui social: Riccardo Rossi che storpia il nome di Luisella Costamagna e le rinfaccia, davanti alle telecamere, che una volta erano amici. Il resto, se fosse davvero solo una questione di cellulare, lo lasciamo giudicare a chi ha visto la scena.